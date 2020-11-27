В Петербурге нашли одно из первых стихотворений Бориса Гребенщикова

Сотрудники Российской национальной библиотеки обнаружили в ленинградской газете "Смена" за 11 марта 1970 года одно из первых стихотворений Бориса Гребенщикова. Будущий лидер легендарной рок-группы "Аквариум" тогда учился в девятом классе физико-математической школы №239 города Ленинграда.

"Какое ты, Солнце?

То кажешься хрупким,

То градом лучей

Оборвешься с карнизов.

Я твой Буревестник

Я ветру и бурям

Сегодня бросаю

Отчаянный вызов", - написал Борис Гребенщиков полвека назад.

Уже тогда будущая звезда отечественной рок-сцены писал о млечном пути, о бренности бытия и, конечно, о любви.

27 ноября Борису Гребенщикову исполняется 67 лет. Интерес к астрономии, физике и математике музыкант пронес через всю жизнь. После окончания физико-математической школы он поступил на факультет прикладной математики ЛГУ. На втором курсе он с друзьями создал группу "Аквариум", ставшую классикой отечественного рока.