В Петербурге представили новое "митьковское" кино

27 ноября в Петербурге пройдет премьера игрового фильма-фантазии Дмитрия Шагина "Митьковская встреча эры милосердия".

Накануне этого события журналистов пригласили на пресс-конференцию (в онлайн-формате), показали трейлер, режиссер и актеры рассказали об истории создания картины, особенностях съемочного процесса, а также поделились ближайшими планами.

В фильме снимались музыканты Олег Гаркуша, Вячеслав Бутусов, Женя Любич, актеры театрального товарищества "Комик-Трест" Игорь Сладкевич и Наталия Фиссон, "Митьки", группа "Колдовские художники", художник Кирилл Шаманов, актеры Александр Баширов, Татьяна Колганова и многие другие.

Митьковские фантазии

Режиссером картины выступил Дмитрий Шагин, один из основателей легендарной творческой группы "Митьки".

- Идея давнишняя. В фильме Говорухина "Место встречи изменить нельзя" Жеглов убивает - случайно или не случайно - друга Шарапова Левченко, и "митьки" тогда же, в те годы, задумались, как бы сделать так, чтобы он остался жив, и вместе с Никитой Высоцким, сыном Владимира, придумали проект под названием "Был один, который не стрелял". Тогда еще у нас не было компьютеров, работали на пленке. Поехали в Белые Столбы, сделали фотовыставку и так подмонтировали, что Жеглов передумал стрелять, "митьки" спасли Левченко, и он убежал. На открытие пришел Аркадий Вайнер, сценарист фильма и один из авторов романа "Эра милосердия" (братья Вайнеры), смеялся, ему очень понравилась наша идея. И рассказал, что в фильме многое не так, как у них в романе. "А вы роман-то читали?" Нам стало неудобно: не читали, конечно. А когда прочли, то поняли, что книга сильнее фильма. И мы задумали сделать фильм - фантазию, митьковский. Что могло случиться дальше? Шарапов разругался с Жегловым и приехал работать в ЛУР. ЛУР - это Ленинградский уголовный розыск, аналог МУРа. Компания занимается раскрытием тайны банды… На подмогу Шарапову приезжает сам Жеглов. Мы придумали секретную лабораторию… Но не буду пересказывать сюжет - приходите, посмотрите.

О жанре. Искусствоведы ломают голову над вопросом, как обозначить митьковское творчество, наши картины. В данном случае, это митьковское кино, новый жанр, такого еще не было. Мы уже снимаем дальше, и это будет целое направление - митьковские фантазии, - отметил Дмитрий Шагин.

Как это было

- Съемки начались в 2018 году. Снимали долго. Нам помогали добрые люди: присылали по 500 рублей, по тысяче, мы указали их имена в титрах. Набралось более 300 тысяч рублей. Деньги нужны были на технику, монтаж, цветокоррекцию, постпродакшн… Мы докладывали свои деньги. И все наши звезды снимались бесплатно. Если бы снимали на государственные деньги - нужен был бы не один миллион. Так дешево, как мы, наверное, кино не снимают… Кастингов не было. С каждым участником картины у нас отношения дружеские, давние. За этим целая жизнь. В этом и секрет фильма. Просто так кино не сделаешь, для этого надо жизнь прожить, выпить много с друзьями (что мы делали в свое время), - рассказал Дмитрий Шагин.

Актеры

- Считаю, что на роль Шарапова очень подошел Александр Ильющенко, молодой художник группы "Митьки". Жеглова сыграл Вячеслав Бутусов, его представлять не надо. Гришу (фотограф-криминалист по кличке "6 на 9") - Олег Гаркуша. Мне наш Гриша даже больше нравится - он веселее и обаятельнее, хотя тот тоже хорош.

У Игоря Сладкевича, актера "Комик-Треста", несколько ролей: он играет Груздева, отрицательного героя, а также положительного дядю Миняя (второго дворника) и гениального ученого Генриха Францевича, - сообщил режиссер.

Наталия Фиссон ("Комик-Трест"): Режиссер поставил очень сложную для меня задачу. После успеха фильма "Место встречи изменить нельзя" и успеха блистательной роли Маньки Облигации что-то новое, не копию, было придумать сложно. Сделать мини-пародию? Митьковский взгляд? Я очень постаралась, и спасибо Мите Шагину за доверие! Сниматься было легко, весело, атмосфера на площадке была чудесная… Импровизировали! Даже директор картины Татьяна Кондакова блистательно сыграла роль - возлюбленной Груздева. А как меня поразил Игорь Сладкевич в трех своих ролях!

Александр Ильющенко (группа "Митьки"), которого режиссер называет "наш Шарапчик": Я не актер, и играть мне здесь не приходилось. От Дмитрия Владимировича не было установок: "Саша, ты Шарапов, давай играй!" Он задавал мне определенное настроение: уставший, веселый… И все.

- Саша скромничает. На экране - настоящий Шарапов, ему веришь! - вставил Шагин.

- Я тоже не актер. Думаю, поэтому некоторая естественность классно влияет на то, что в фильме происходит, - подхватил музыкант Олег Гаркуша. - Митю Шагина знаю много десятков лет, раньше мы безобразничали, гуляли, отдыхали… Поэтому я сразу согласился сняться в его фильме. И это было славно. Культовый фильм "Место встречи изменить нельзя" можно смотреть бесчисленное количество раз, роль Гриши "6 на 9" в исполнении советского актера Льва Перфилова замечательная. Надеюсь, я попал в точку. Сегодня вот получил новое предложение от режиссера - буду сниматься в следующем фильме.

Дмитрий Шагин: Режиссеру надо держаться скромнее. Я в нашей картине старший дворник - не просто дворник! У меня даже значок такой есть.

Локации

- Весь фильм снят в Петербурге. ЛУР мы "поселили" в Институт высокомолекулярных соединений, в интересные интерьеры, спасибо директору, профессору Люлину за то, что нас туда пустили. Мы организовали там луровскую секретную лабораторию профессора Генриха Францевича, сделали фантастические приборы (с Андреем Кузнецовым, митьковским художником). Например, комнатный коллайдер. Это надо видеть! Потом даже выставку в Эрмитаже открыли.

Есть очень красивые локации: сердце нашего города - в районе Мариинского театра, Никольского собора, канала Грибоедова, Львиного мостика - были потрясающие съемки с крыши, с квадрокоптера. Там дом, где в коммуналке живет наш Шарапов, где во дворе дворники подметают улицы. Нам повезло - устроились в старой коммунальной квартире, в которой не было капремонта, ничего не переделано под современность, там до сих пор работает печка - топится дровами. Съемки проходили и в нашей митьковской "ставке" на Марата - там был кабинет Шарапова, - рассказал о фильме режиссер.

О музыке

- В фильме мы с Олегом Гаркушей и Игорем Сладкевичем поем митьковскую песню на мелодию известной песни "На поле танки грохотали". Еще дуэтом поем с дядей Миняем (Сладкевич), а капелла.

Оригинальную музыку написал Андрей Суротдинов, скрипач группы "Аквариум". Конечно, есть саундтрек, планируем выпустить его, - отметил Шагин.

О премьере и планах

- Мы получили прокатное удостоверение от Госфильмофонда.

В Петербурге премьера 27 ноября. Там будет наша съемочная группа. Откроем выставку митьковских картин. Правда, будут ограничения по количеству зрителей. В прокат фильм выйдет в январе 2021 года. Фильм и выставку ждут в Москве, в Перми (в Перми мы недавно провели выставку, посвященную 35-летию "Митьков") и в других городах - у нас много друзей.

Мы уже сняли второй фильм, в Финляндии - "Митьки спасают экологию Финляндии". Премьера была в феврале в Хельсинки, на фестивале российского кино. А потом пришел коронавирус… Думаю, позже покажем это кино и в России.

Сейчас снимаем третий фильм митьковской истории про эру милосердия. Там наш Генрих Францевич уже изобрел машину времени. Действие происходит еще до Великой Отечественной войны. Некоторые герои перейдут сюда. Но не буду раскрывать всех секретов…, - резюмировал Шагин.

Актуально

Не боитесь сравнений с оригиналом, зрительской критики, что вас закидают помидорами?

Дмитрий Шагин: Не боимся. Это будет гимн нашему городу. Потрясающе красивому. В фильме у нас звучит: "Как хорошо, что мы сюда перебрались из этой сырой, слякотной Москвы". Конечно, Питер не менее сырой и слякотный, а может, даже более. В историю кино войдет и запечатленный нами Петербург. Я уж не говорю про замечательный актерский состав, ослепительный!

Уверен, что будет критика. Кто-то будет ругать нас, действительно, скажет: "Ну, мы ждали детектив, продолжение старого фильма…" или "Не надо было трогать культовый роман и фильм". Но критика все-таки должна быть справедливой. Мы старались, очень хотели сделать этот фильм.

Наталия Фиссон: Это прекрасный видовой фильм, там блистательно сняты, с такой любовью и трепетом, прекрасные виды с петербургских крыш, каналы, красивые кадры каких-то заброшенных двориков, совсем не туристических мест. Жителям Петербурга будет приятно узнавать любимые места.

Справка "РГ"

"Место встречи изменить нельзя" - советский пятисерийный телевизионный фильм, снятый режиссером Станиславом Говорухиным по повести братьев Вайнеров "Эра милосердия". Оперуполномоченного МУРа Шарапова сыграл Владимир Конкин, капитана Жеглова - Владимир Высоцкий, доктора Груздева - Сергей Юрский, бандита Фокса - Александр Белявский, Маньку Облигацию - Лариса Удовиченко.

В фильме Дмитрия Шагина место действия перенесено в послевоенный Ленинград, где появляется банда, похожая на "Черную кошку". Главными героями становятся друзья-фронтовики: питерские дворники-митьки дядя Митяй и дядя Миняй. Они продолжают расследование, которое начали в Москве Жеглов и Шарапов, и выводят бандитов на чистую воду.