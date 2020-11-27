В Петербурге неизвестные в масках похитили и изрезали студента

В Петербурге при загадочных обстоятельствах был похищен и отпущен студент одного из городских вузов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в микрорайоне Авиагородок возле дома №7 по улице Вертолетной, молодого человека затолкали в машину.

Лиц похитителей студент не разглядел, они были в масках. Также известно, что сам автомобиль был черного цвета.

В машине студенту изрезали руки, а спустя время молодого человека выбросили на обочину. Никаких требований похитители не предъявляли, ни с какими событиями в жизни студента себя не идентифицировали. Более того, когда студента выкинули из машины, у него не отобрали никаких личных вещей и документов.

Студент добрался до ближайшего пункта полиции и рассказал о случившемся. Сейчас похитителей ищет полиция.