В Петербурге внедрили модель помощи беременным с малолетними детьми

Новости

В Якутске арестован ректор агротехнологического университета 15:47
Лукашенко рассказал о новой Конституции и планах Запада в отношении Беларуси 15:41
Джуд Лоу знал о пандемии еще в 2011 году 15:38
Лукашенко: Я сторонник новой Конституции 15:36
Под Владимиром столкнулись грузовик и бензовоз 15:34
Вирусолог: Прививка от гриппа не мешает вакцинации от COVID-19 15:31
Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V" 15:27
В МО РФ напомнили Германии, к чему приводили переговоры "с позиции силы" 15:26
В Новгородской области крысы будут выявлять онкологические заболевания 15:19
Шойгу поздравил морскую пехоту с 315-летием 15:09
В Москве устраняют скопления мыльной пены на реке Яузе 15:08
Ведущая шоу "Час суда" Елена Дмитриева осуждена за мошенничество 15:05
Новый экотехнопарк в Усолье-Сибирском построят за 5 млрд рублей 14:43
МИД: Москва удивлена реакции Варшавы на запрос о доступе к разговору братьев Качиньских 14:38
Речь Дейенерис в "Игре престолов" оказалась импровизацией Эмилии Кларк 14:35
В регионах РФ вводится единый телефонный номер по коронавирусу 122 14:17
Лукашенко гарантировал доплаты за работу с ковидными больными 14:13
В Ингушетии обстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной 14:10
"Ласточкино гнездо" примет первых посетителей в январе 14:00
Певица Караулова впервые прокомментировала конфликт с Бузовой 13:58
Вирусолог рассказал, кто может стать испытателем вакцины "ЭпиВакКорона" 13:56
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" стартует в 2021 году 13:40
Нововоронежскую АЭС починили после аварийного отключения 13:38
За год по трассе М-11 проехало более девяти миллионов автомобилей 13:29
В честь Антона Ельчина назвали корабль в "Стартреке" 13:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 14:21
Рубрика: Общество

В Петербурге внедрили модель помощи беременным с малолетними детьми

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

В городском родильном доме №10 Санкт-Петербурга стартовал пилотный медико-социальный проект "Многодетная беременность", направленный на помощь многодетным мамам в период новой беременности.

Акушерам-гинекологам хорошо известно, что у многодетных мам не всегда находится время для регулярного посещения женской консультации, плановых осмотров врачей-специалистов, прохождения полагающихся по срокам беременности диагностическим обследованиям. Не потому, что мамы игнорируют врачебные назначения, а потому что физически нет возможности пойти: не на кого оставить детей. Учитывая все это, родильный дом № 10 предложил другую схему. Два дня в неделю на дневном стационаре роддома организуются "Дни мамы", в которые многодетные мамы могут прийти вместе с детьми и пройти сразу всех необходимых врачей (в том числе узких специалистов), сдать анализы, сделать диагностические обследования (например, УЗИ, кардиотокографию плода), проконсультироваться у психолога, - все в комфортных условиях и бесплатно.

Фото: Gettyimages
Как беременные и многодетные мамы в столице переживают изоляцию

Как пояснила "РГ" Лада Иванова, главный врач родильного дома, за полтора часа мамы смогут пройти полное обследование. В это время их дети могут находиться под присмотром няни в игровой комнате (игровая комната имеет отдельный вход, так что дети не ходят по роддому). Также женщин при необходимости проконсультирует социальный работник.

Пока что в проекте "Многодетная беременность" могут участвовать только женщины, прикрепленные к женской консультации - одной из крупнейших в городе, находящейся в составе роддома, но естественно, другие роддома могут заинтересоваться опытом коллег.

А в рамках проекта "Социальная няня" на базе роддома организовано обучение для специалистов, которые предоставляют бесплатную услугу по присмотру за детьми до полутора лет женщине, воспитывающей двух и более детей, родившихся одновременно. Услуги социальных нянь появились в Петербурге с начала года и оказались очень востребованы. Ими воспользовались уже 120 петербургских семей.

Сейчас в Петербурге проживает более 47 тысяч многодетных семей.

В регионах Общество Здоровье Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин проведет пресс-конференцию с элементами Прямой линии
МИД: Москва удивлена реакции Варшавы на запрос о доступе к разговору братьев Качиньских
Шойгу объявил о начале массовой вакцинации в войсках от COVID-19
Российские системы возглавили рейтинг лучших средств ПВО
Венгрия получила образцы российской вакцины "Спутник V"
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники