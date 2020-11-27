В Петербурге внедрили модель помощи беременным с малолетними детьми

В городском родильном доме №10 Санкт-Петербурга стартовал пилотный медико-социальный проект "Многодетная беременность", направленный на помощь многодетным мамам в период новой беременности.

Акушерам-гинекологам хорошо известно, что у многодетных мам не всегда находится время для регулярного посещения женской консультации, плановых осмотров врачей-специалистов, прохождения полагающихся по срокам беременности диагностическим обследованиям. Не потому, что мамы игнорируют врачебные назначения, а потому что физически нет возможности пойти: не на кого оставить детей. Учитывая все это, родильный дом № 10 предложил другую схему. Два дня в неделю на дневном стационаре роддома организуются "Дни мамы", в которые многодетные мамы могут прийти вместе с детьми и пройти сразу всех необходимых врачей (в том числе узких специалистов), сдать анализы, сделать диагностические обследования (например, УЗИ, кардиотокографию плода), проконсультироваться у психолога, - все в комфортных условиях и бесплатно.

Как пояснила "РГ" Лада Иванова, главный врач родильного дома, за полтора часа мамы смогут пройти полное обследование. В это время их дети могут находиться под присмотром няни в игровой комнате (игровая комната имеет отдельный вход, так что дети не ходят по роддому). Также женщин при необходимости проконсультирует социальный работник.

Пока что в проекте "Многодетная беременность" могут участвовать только женщины, прикрепленные к женской консультации - одной из крупнейших в городе, находящейся в составе роддома, но естественно, другие роддома могут заинтересоваться опытом коллег.

А в рамках проекта "Социальная няня" на базе роддома организовано обучение для специалистов, которые предоставляют бесплатную услугу по присмотру за детьми до полутора лет женщине, воспитывающей двух и более детей, родившихся одновременно. Услуги социальных нянь появились в Петербурге с начала года и оказались очень востребованы. Ими воспользовались уже 120 петербургских семей.

Сейчас в Петербурге проживает более 47 тысяч многодетных семей.