В Петербурге закрыли магазин по продаже наркотиков бесконтактным методом

В Петербурге полицейские задержали шестерых наркодиллеров, которые держали в городе крупный магазин по продаже метадона.

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что в группе были четко распределены роли. Руководил наркодиллерами 39-летний организатор и владелец магазина, роль оператора по приему заказов исполняла 41-летняя женщина. Еще четверо участников группы оставляли на улицах города "закладки" с наркотическим веществом.

Склад магазина был в квартире одного из участников группы на улице Парашютной. При обысках полицейские нашли там 200 грамм метадона и еще 28 свертков с неизвестным пока веществом. Сейчас содержимое свертков изучают судмедэксперты.

В следствии полагают, что группировка имеет отношение к 17 уголовным делам, которые ранее были возбуждены в Петербурге по факту незаконной продажи наркотических веществ.

В полиции уверены, что число эпизодов в деятельности наркодиллеров может увеличиться.

Четверо участников группы арестованы, еще двоим суд в ближайшее время изберет меру пресечения.