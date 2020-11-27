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27.11.2020 18:46
Рубрика: Происшествия

В Петербурге закрыли магазин по продаже наркотиков бесконтактным методом

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские задержали шестерых наркодиллеров, которые держали в городе крупный магазин по продаже метадона.

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В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечают, что в группе были четко распределены роли. Руководил наркодиллерами 39-летний организатор и владелец магазина, роль оператора по приему заказов исполняла 41-летняя женщина. Еще четверо участников группы оставляли на улицах города "закладки" с наркотическим веществом.

Склад магазина был в квартире одного из участников группы на улице Парашютной. При обысках полицейские нашли там 200 грамм метадона и еще 28 свертков с неизвестным пока веществом. Сейчас содержимое свертков изучают судмедэксперты.

В следствии полагают, что группировка имеет отношение к 17 уголовным делам, которые ранее были возбуждены в Петербурге по факту незаконной продажи наркотических веществ.

В полиции уверены, что число эпизодов в деятельности наркодиллеров может увеличиться.

Четверо участников группы арестованы, еще двоим суд в ближайшее время изберет меру пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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