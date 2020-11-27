В псковском селе, где в трети домов нет воды, закрылась единственная баня

Прокуратура Палкинского района Псковской области потребовала от местных властей срочно отремонтировать закрытую баню в райцентре. Треть жителей райцентра живут без централизованного водоснабжения и без бани они не могут.

Как сообщает прокуратура Палкинского района, в ведомство обратились обеспокоенные местные жители.

Здание бани старое, оно много лет требовало ремонта, но никаких работ там не проводилось. Недавно баню закрыли вовсе, находиться там стало опасно.

В Палкино, по данным прокуратуры района, сейчас проживает 842 человека. При этом доступ к централизованному водоснабжению отсутствует у 288 человек.

В районной прокуратуре сочли это серьезным нарушением санитарно-эпидемического законодательства, и сейчас надзорное ведомство подало иск к районным властям с требованием обеспечить жителей необходимым количеством помывочных мест.