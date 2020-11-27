В Заполярье для туристов установят знаки "северное сияние"

В Мурманской области до 15 декабря для туристов установят специальные дорожные знаки "северное сияние" и обустроят стоянки для желающих увидеть это явление природы. Об этом сообщили в областном правительстве.

До конца 2020 года в регионе предполагается утвердить программу развития придорожного сервиса. Для туристов и жителей в отдаленных и труднодоступных районах Заполярья будет создаваться туристическая инфраструктура.

В первую очередь это предполагается сделать в трех наиболее популярных направлениях: Териберка (Кольский район), побережье Белого моря с поморскими селами Умба и Варзуга (Терский район) и Титовка (Печенгский район).

Областные власти намерены начать с Териберки, поскольку уже ведется ремонт грунтовой дороги, ведущей в это село, ставшее одним из наиболее популярных объектов среди гостей Кольского полуострова. Также установлено световое табло, с помощью которого путешественники смогут узнавать о погоде и состоянии дороги зимой, так как ее нередко переметает. Кроме того, на дороге, ведущей из Мурманска в Териберку, построят автозаправочную станцию.