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27.11.2020 17:47
Рубрика: Общество

Крымские ученые спрогнозировали стабилизацию ситуации с COVID-19 в России

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Вероятно, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции стабилизируется к лету 2021 года на фоне выработанного к тому времени коллективного иммунитета и вакцинации россиян. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе заявил проректор Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского по научной деятельности, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой общей и клинической патофизиологии Анатолий Кубышкин.

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Ученый пояснил, что существует шанс приблизительно к лету преодолеть "критическую точку". При этом он уточнил, что речь идет об относительной стабилизации ситуации, и напомнил, что коронавирус никуда не денется.

Доктор медицинских наук, профессор Медицинской академии им. С.И. Георгиевского КФУ имени Вернадского Мунивер Гафарова констатировала, что пандемия пока не имеет тенденции к снижению, и в связи с этим подчеркнула важность создания коллективного иммунитета.

- Только путем переболевания получаем естественный иммунитет, - отметила она. - Создание коллективного иммунитета - вопрос номер один. Иначе преодолеть эту пандемию будет невозможно. Стремление к созданию коллективного иммунитета - это идея всего мира. Но пока мы еще не знаем, как долго он сохраняется.

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Профессор уточнила, что в республике исследователи обнаруживают антитела у четверти переболевших СOVID-19.

- Но как долго они будут функционировать в крови, мы еще не знаем, - заключила Гафарова.

По словам руководителя лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, доцента кафедры биохимии КФУ Владимира Оберемка, если антитела в крови переболевших будут сохраняться долго, то есть шанс, что к 2022 году человечество "скинет бремя пандемии".

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