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27.11.2020 09:32
Рубрика: Происшествия

На Кубани шесть человек погибли в ДТП с "Газелью" и грузовиком

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани
Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Кубани

В Краснодарском крае в ДТП с участием "КамАЗа" и "Газели" на пятом километре автодороги Выселки - Кирпильская шесть человек погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

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Сообщение об аварии поступило около 8.30 в дежурную часть ОМВД России по Выселковскому району.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и установили, что, по предварительным данным, водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ".

В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции Выселковского района проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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