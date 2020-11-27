На Кубани шесть человек погибли в ДТП с "Газелью" и грузовиком

В Краснодарском крае в ДТП с участием "КамАЗа" и "Газели" на пятом километре автодороги Выселки - Кирпильская шесть человек погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сообщение об аварии поступило около 8.30 в дежурную часть ОМВД России по Выселковскому району.

На место незамедлительно выехали сотрудники полиции и установили, что, по предварительным данным, водитель "Газели" при развороте не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю "КамАЗ".

В результате ДТП от полученных ранений на месте скончались шесть человек, еще четверо были доставлены в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции Выселковского района проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.