В Ейске установили место захоронения убитых 214 детдомовцев

На Кубани поисковики определили предполагаемое место первоначального захоронения казненных 214 детей-инвалидов в кубанском городе Ейске осенью 1942 года.

В этом купеческом здании, в котором в годы войны размещался ейский детский дом, сейчас действует школа-интернат № 2 для детей с нарушением слуха. Фото: Владимир Аносов/РГ

Об этом сообщил ТАСС по итогам участия в форуме "Уроки Нюрнберга" председатель совета краснодарского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

В феврале этого года российские следователи запросили у Канады материалы в отношении 96-летнего Гельмута Оберлендера - возможного участника массового убийства 214 детей-инвалидов. В годы войны он служил в зондеркоманде 10-а, которая занималась уничтожением мирного населения на оккупированных территориях, в том числе в Краснодарском крае, где впервые были применены "душегубки" - мобильные газовые камеры. Поводом для запроса послужили рассекреченные в 2019 году документы УФСБ России о казни детдомовцев и возбужденное вслед за этим уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

На сегодняшний день никого из воспитанников, которым удалось уцелеть во время тех событий, в живых не осталось. А останки детей, так сложилось, перезахоранивали четыре раза, причем первое захоронение во рве со временем затерялось, о нем просто забыли. Люди приходили на братскую могилу в центре Ейска, куда в дни войны уложили 40 трупов в 16 гробах - все, что могли отыскать в эти тяжелые дни. Позже останки перенесли на старое городское кладбище, расположенное в нескольких километрах от здания бывшего детского дома (сейчас в его стенах школа-интернат № 2 для детей с нарушением слуха).

- После освобождения Ейска в апреле 1943 года место захоронения детей было обнаружено и исследовано, но эксгумировано не полностью, - рассказал Александр Шепелев. - По имеющейся информации в архивах и свидетельствам очевидцев локализовано место возможного нахождения первоначального захоронения: юго-восточнее города Ейска, в 1,5 км на юг от дороги Р-250 (Старощербиновская - Ейск), рядом с поселками Широчанка и Симоновка.

Он также добавил, что поисковая работа осложняется тем, что за прошедшие десятилетия, границы населенных пунктов значительно выросли, шла активная жилая и промышленная застройка, а в 50-е годы появились лесопосадки.

Как ранее писала "РГ", Госархив РФ обнародовал список непосредственных участников массового убийства детей-инвалидов в кубанском городе Ейске осенью 1942 года, а также приговор пособникам, вынесенный военным трибуналом Черноморского флота в сентябре 1943 года. В документах значатся имена не только немецких офицеров зондеркоманды СС 10-а, но и местных жителей - всего 19 фамилий. Материалы предоставили по запросу сотрудников Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова, и все они вошли в сборник "Без срока давности".