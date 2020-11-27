В Ейске установили место захоронения убитых 214 детдомовцев

Новости

Омоновец отбил женщину с ребенком от стаи бездомных собак 12:51
В Ростовской области приемные родители издевались над 11 детьми 12:49
Оксана Акиньшина сыграет в новом сериале "Контейнер" суррогатную мать 12:47
Девятка футболистов рвется в "Первую пятерку" 12:46
В Нижегородской области могут построить платный мост через Оку 12:43
Власти Москвы дополнительно откроют 12 новых центров КТ 12:42
Меган Фокс подала на развод с актером из "Беверли-Хиллз" 12:39
Российская армия в 2021 году получит порядка 4700 единиц техники 12:36
В Нальчике учитель открыл стрельбу после драки с учениками 12:34
Вирусолог рассказал, как часто нужно будет прививаться против COVID-19 12:33
В Калининград из кругосветки вернулся крупнейший парусник мира 12:32
В "Векторе" назвали сроки формирования иммунитета к COVID после вакцинации 12:27
Ростехнадзор начал тестирование прототипа цифрового рабочего места 12:25
Умерла создательница "Лицензии на убийство" Дороти Петри 12:25
Только пятая часть компаний собирается повышать зарплаты сотрудников 12:06
Умерла соавтор сценария "Суспирии", актриса Дария Николоди 11:53
Следствие просит отправить под стражу экс-главу ФСИН Валерия Максименко 11:52
Перед стартом этапа Кубка мира по биатлону выявлено 15 случаев COVID-19 11:50
В Сети выходит сериал Zakon i Besporyadok: пародия на фильмы 90-х годов 11:50
Минск: Воссозданный Туровский крест передан в дар Академии наук 11:48
Нацпроект позволил в три раза увеличить производство респираторов 11:36
Матвиенко: Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от COVID-19 11:33
Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках 11:24
Создание зенитной ракетной системы С-500 завершится в 2021 году 11:18
Петр Бирюков: Москву украсят к новогодним праздникам до 14 декабря 10:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 11:26
Рубрика: Общество

В Ейске установили место захоронения убитых 214 детдомовцев

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
На Кубани поисковики определили предполагаемое место первоначального захоронения казненных 214 детей-инвалидов в кубанском городе Ейске осенью 1942 года.
В этом купеческом здании, в котором в годы войны размещался ейский детский дом, сейчас действует школа-интернат № 2 для детей с нарушением слуха. Фото: Владимир Аносов/РГ В этом купеческом здании, в котором в годы войны размещался ейский детский дом, сейчас действует школа-интернат № 2 для детей с нарушением слуха. Фото: Владимир Аносов/РГ
В этом купеческом здании, в котором в годы войны размещался ейский детский дом, сейчас действует школа-интернат № 2 для детей с нарушением слуха. Фото: Владимир Аносов/РГ

Об этом сообщил ТАСС по итогам участия в форуме "Уроки Нюрнберга" председатель совета краснодарского регионального отделения "Поискового движения России" Александр Шепелев.

В феврале этого года российские следователи запросили у Канады материалы в отношении 96-летнего Гельмута Оберлендера - возможного участника массового убийства 214 детей-инвалидов. В годы войны он служил в зондеркоманде 10-а, которая занималась уничтожением мирного населения на оккупированных территориях, в том числе в Краснодарском крае, где впервые были применены "душегубки" - мобильные газовые камеры. Поводом для запроса послужили рассекреченные в 2019 году документы УФСБ России о казни детдомовцев и возбужденное вслед за этим уголовное дело по статье 357 Уголовного кодекса РФ "геноцид".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Международный форум "Уроки Нюрнберга" прошел в Музее Победы

На сегодняшний день никого из воспитанников, которым удалось уцелеть во время тех событий, в живых не осталось. А останки детей, так сложилось, перезахоранивали четыре раза, причем первое захоронение во рве со временем затерялось, о нем просто забыли. Люди приходили на братскую могилу в центре Ейска, куда в дни войны уложили 40 трупов в 16 гробах - все, что могли отыскать в эти тяжелые дни. Позже останки перенесли на старое городское кладбище, расположенное в нескольких километрах от здания бывшего детского дома (сейчас в его стенах школа-интернат № 2 для детей с нарушением слуха).

- После освобождения Ейска в апреле 1943 года место захоронения детей было обнаружено и исследовано, но эксгумировано не полностью, - рассказал Александр Шепелев. - По имеющейся информации в архивах и свидетельствам очевидцев локализовано место возможного нахождения первоначального захоронения: юго-восточнее города Ейска, в 1,5 км на юг от дороги Р-250 (Старощербиновская - Ейск), рядом с поселками Широчанка и Симоновка.

Он также добавил, что поисковая работа осложняется тем, что за прошедшие десятилетия, границы населенных пунктов значительно выросли, шла активная жилая и промышленная застройка, а в 50-е годы появились лесопосадки.

Как ранее писала "РГ", Госархив РФ обнародовал список непосредственных участников массового убийства детей-инвалидов в кубанском городе Ейске осенью 1942 года, а также приговор пособникам, вынесенный военным трибуналом Черноморского флота в сентябре 1943 года. В документах значатся имена не только немецких офицеров зондеркоманды СС 10-а, но и местных жителей - всего 19 фамилий. Материалы предоставили по запросу сотрудников Ейского историко-краеведческого музея имени Самсонова, и все они вошли в сборник "Без срока давности".

В регионах Общество История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вторая мировая война

Главное сегодня

Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках
Эксперимент: Электронные паспорта начнут вводить в Москве до декабря 2021 года
Денис Мантуров: Будем выпускать в год более 70 самолетов МС-21
Марадона похоронен рядом со своими родителями
Трамп назвал условие при котором он покинет Белый дом
Можно ли заранее создать защиту от будущих вирусов
Что и как едят школьники