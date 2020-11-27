В Крыму СК возбудил дело по факту смерти двухлетней девочки от пневмонии

В Судаке СКР возбудил уголовное дело по факту смерти в местной больнице двухлетней девочки, которая скончалась от пневмонии. Расследование контролирует руководство ведомства. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по республике Крым и Севастополю.

По предварительным данным министра здравоохранения РК Александра Остапенко, девочка скончалась из-за стремительно развившегося токсического шока на фоне внебольничной пневмонии.

- Я приношу свои соболезнования матери и ее близким, - заявил министр. - И вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь. С полной ответственностью заявляю - никто никого прикрывать не будет. Во врачебной практике нет места халатности и невнимательному обращению с пациентами.

Следователи Главного следственного управления СКР и судебно-медицинские эксперты уже приступили к проведению необходимых экспертиз и изучению меддокументов в горбольнице.

Мать девочки, в свою очередь, написала в соцсетях, что медики амбулатории поселка Дачное не смогли вовремя распознать опасный воспалительный процесс и оказать необходимую помощь девочке. Ребенку там поставили предварительный диагноз ОРВИ, но малышка не пошла на поправку. Когда состояние ребенка стало резко ухудшаться, мать повезла дочь в горбольницу, врачи которой после назначения препаратов отправили обратившихся домой. Когда же самочувствие девочки стало критическим, мама снова обратилась в больницу, но спасти дочку уже не удалось.

- Хочу отметить, что подобные клинические ситуации разбираются врачами на врачебно-консультационных комиссиях, - отметил министр. - Совместно с коллегами мы стараемся выработать решения для предотвращения таких ситуаций. Эта ситуация находится на моем личном контроле и моими коллегами по министерству ведется внутренняя проверка.