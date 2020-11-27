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27.11.2020 10:38
Рубрика: Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" погибли три человека

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым

ДТП с тремя жертвами произошло накануне вечером на федеральной трассе "Таврида" в Белогорском районе.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Крыму в ДТП с троллейбусом погибли четыре человека

Как сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым, легковой автомобиль Lada Priora въехал на большой скорости в тяжеловесный КамАЗ. В результате автокатастрофы вся передняя часть легковушки оказалась смятой вплоть до салона.

- В Lada Priora были три человека, - сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. - К сожалению, все они получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель КамАЗа не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

По информации пресс-службы УГИБДД МВД по Республике Крым, за рулем Lada находилась 34-летняя женщина, которая ехала со стороны Белогорска в направлении Керчи и не выбрала безопасную дистанцию до движущегося впереди КамАЗа.

Спасатели деблокировали тела и предотвратили возможное возгорание.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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