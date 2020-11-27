Бюджет Ямала принят после детального обсуждения в парламенте

Накануне утверждения на заседании ямальского парламента главной финансовой программы региона - бюджета на 2021 год и два последующих - депутаты познакомились с проектом документа, проанализировали важнейшие его параметры с учетом потребностей северян, жителей арктического региона, экономических и социальных приоритетов.

Традиционно центром обсуждения стал профильный комитет - по экономической политике, бюджету и финансам. На его расширенном заседании выступающие периодически напоминали о негативном влиянии пандемии, затормозившей развитие практически всего мира, и арктический регион, как другие субъекты РФ, исключением, конечно же, не стал. Но это вовсе не означает пассивного восприятия и поведения: власти автономного округа, сконцентрировавшись, скорректировали управленческую тактику таким образом, чтобы минимизировать потери и не сбавлять темпы в решении стратегически важных задач.

- Режим ограничений не мог не сказаться на макроэкономической ситуации. Мы были вынуждены предпринять ряд шагов по стабилизации финансовых и экономических ресурсов, при этом предусмотрели широкую линейку антикризисных мер и сумели сохранить все социальные обязательства, взятые перед населением, - сказал коллегам спикер Законодательного собрания Сергей Ямкин.

Вот одно из убедительных тому подтверждений: при ожидаемой ощутимой потере налоговых поступлений инвестиции в жилищные программы не только сохранятся - они увеличатся. Продолжится реализация амбициозной задачи по форсированному переселению обитателей ветхоаварийных строений в капитальные дома.

- До конца 2025 года встретить новоселье смогут 24 тысячи семей. Сейчас в округе строится более полумиллиона квадратных метров жилья. В работе - 194 многоквартирника. До конца текущего года рассчитываем ввести в эксплуатацию 150 тысяч квадратных метров, в следующем году - еще около 160 тысяч, - перечислял оптимистичные цифры председатель комитета по экологии, промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Ситников.

Для Ямала 24 тысячи семей - это более чем солидно. Если исходить из того, что семья в среднем состоит из трех человек, то новые жилища обретут около 70 тысяч человек - восьмая часть населения ЯНАО.

Много лет власти автономии максимально сдерживали рост тарифов и продолжат это делать посредством субсидирования ресурсоснабжающих организаций: его объем, согласно планам, увеличится.

Значительные средства направят на расширение и обновление транспортной инфраструктуры. В предстоящие три года различными дорожными работами будут охвачены порядка 270 километров региональных и муниципальных трасс. В частности, сообщил Алексей Ситников, предстоит капремонт на участке Пуровск - Коротчаево, продолжится реконструкция дороги Коротчаево - Новый Уренгой и асфальтирование дороги на участке Пурпе - Пуровск. В ближайшее время завершится ремонт шоссе от границы с Югрой до Карамовского поста и подъезда к Ноябрьску.

Председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин Фото: Пресс-служба Заксобрания ЯНАО

К нескольким десяткам ныне субсидируемых авиамаршрутов скоро добавятся еще пять: из Надыма в Сочи и Симферополь, из Ноябрьска в Сочи, из Красноселькупа в Салехард и Тюмень. Кстати, о воздушных воротах Ямала - больших и малых: в районном селе Красноселькуп закончится реконструкция аэропортового комплекса, в селе Новый Порт смонтируют модульное здание аэровокзала, а для аэропорта Надыма подготовят проектную документацию по его реконструкции. Продолжится практика субсидирования маршрутов водного транспорта, к услугам которого прибегают многие тысячи северян.

Значительно вырастет в следующем году объем бюджетных ассигнований по госпрограмме "Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". В числе прочего это означает продолжение последовательной политики поддержки представителей коренных малочисленных народов Севера, львиная доля которых занята традиционными промыслами, в первую очередь оленеводством и рыбной ловлей.

Ямало-Ненецкий округ, один из самых больших по площади субъектов Федерации, где расстояния между городами и поселками часто измеряются сотнями километров, издавна выстраивает разветвленную и разнообразную социальную инфраструктуру на всей территории региона. "Перерыва на ковид" здесь устраивать не собираются.

- Все социально значимые стройки будут сохранены, в приоритете - объекты здравоохранения, - подчеркнула зампредседателя Заксобрания и глава комитета по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Наталия Фиголь.

В стадии строительства и проектирования 39 медицинских учреждений. Это больницы, поликлиники, станции скорой медицинской помощи, инфекционные центры, для отдаленных селений - специализированные модульные сооружения. В рамках исполнения поручения президента РФ по созданию "бережливых" поликлиник первую такую в ЯНАО возводят в Новом Уренгое.

Не должны образоваться "пустоты" и в нише образования. Предусмотрено финансирование строительства 28 школ. К примеру, одна из них, в заполярном селе Яр-Сале, станет одной из самых комфортных и технологически передовых не только в регионе, но и в стране. Сеть дошкольных учреждений пополнит 31 детсад, из них 22 введут в эксплуатацию в ближайшее время. Проблема очередей в ясельные группы уйдет в прошлое. Запланировано также строительство 23 объектов спортивного назначения. Откроют свои двери 5 модельных библиотек, отремонтируют 32 детские школы искусств, для 7 приобретут 173 музыкальных инструмента.

Что касается формирования местных бюджетов, то они будут бездефицитные, подчеркнула Наталия Фиголь. По ее словам, из общего объема расходов окружной казны межбюджетные трансферты муниципальным образованиям составляют порядка 88 миллионов рублей на 2021 год - свыше трети совокупных расходов ЯНАО. Ориентировочно 9,7 миллиона рублей направят на реализацию национальных проектов. За лучшие практики так называемого инициативного бюджетирования отличившиеся муниципалитеты поощрят грантами.

Председатель комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин назвал семь главенствующих задач, которые, исходя из расходов, преследует трехлетний бюджет. Это укрепление системы здравоохранения, обеспечение доходов граждан, поддержка малого и среднего предпринимательства, а также наиболее пострадавших от пандемии отраслей, стимулирование инвестиционной деятельности, обеспечение сбалансированности местных бюджетов, реализация национальных проектов.

- Несмотря на кризисные явления в экономике, окружной бюджет традиционно социально ориентирован. При его формировании учтены наказы избирателей, прозвучавшие во время прошедшей избирательной кампании, - с удовлетворением подытоживает Виктор Казарин.

На встрече членов фракции "Единая Россия" с губернатором Дмитрием Артюховым депутаты сообщили, что намерены больше сил и времени уделять контролю за выполнением наказов, в том числе отраженных в главном финансовом документе. Прежде всего это касается строительства жилых домов, объектов социального назначения и дорожно-транспортного хозяйства, благоустройства дворовых и общественных территорий. Здесь можно сполна использовать Депутатский центр реализации нацпроектов в ЯНАО, созданный в прошлом созыве по предложению главы автономного округа.