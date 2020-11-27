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27.11.2020 13:58
Рубрика: Общество

В Тюмени медсестрам и врачам ковидных больниц пообещали высокие зарплаты

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
В Тюменской области формируют резерв медицинских кадров для работы в 18 моногоспиталях, где лечат пациентов с COVID-19. Сюда нужны не только врачи, но и медсестры. Если первым обещают зарплату с учетом правительственных выплат в размере 300 тысяч рублей, то вторым - на 100 тысяч меньше, но и это очень ощутимое вознаграждение за труд.

Как пояснила представитель пресс-службы областного депздрава Анастасия Дембицкая, на сегодняшний день штат моноинфекционных госпиталей укомплектован полностью, а сейчас идет формирование исключительно резерва медиков на случай, если эпидемиологическая ситуация потребует увеличения мощностей. Как в настоящем бою: когда "солдат" покинет строй, заменить его придется очень оперативно.

Фото: АФК "Система"/ТАСС
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Согласно данным банка вакансий на интерактивном портале регионального департамента труда и занятости населения, только для Тюмени местный центр занятости (в данном случае именно он выступает рекрутером) планирует набрать не менее 350 медсестер: из них 150 мест дают для анестезистов, 100 мест для палатных (постовых) сестер и 100 мест для процедурных сестер. Всем им обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Из самых свежих предложений - медсестры для работы в Упоровском районе. Выплаты тут поменьше: от 150 до 180 тысяч рублей, а специалистов требуется только трое. В филиале областной больницы № 19 в поселке Боровский Тюменского района ждут десять медсестер на зарплату до 137 тысяч рублей. Добавим, что средние выплаты за труд до пандемии для специалистов такого рода в области варьировались от 15 до 35 тысяч рублей в зависимости от занятости и места службы.

От претендентов требуются справка об отсутствии судимости, свидетельство об аккредитации по специальности "Сестринское дело" и диплом о получении среднего образования по "Лечебному делу", "Сестринскому делу", "Акушерскому делу".

Что касается врачей, то в резерв центр занятости приглашает 30 пульмонологов, 30 инфекционистов, 80 анестезиологов и 100 терапевтов с выплатой 300 тысяч рублей. Даже врачу-стажеру в Боровском обещают 258 тысяч.

Предлагаемая работа носит временный характер (пока действуют моногоспитали) с графиком: пять дней в неделю с 9.00 до 17.00.

За минувшие сутки в регион - 169 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии - 17780). 385 человек выздоровели (за все время -13171). "За весь период пандемии в Тюменской области скончался 131 пациент с коронавирусом", - сообщил депздрав.

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