Рэпер Feduk выпустил альбом "Йай" на международном лейбле Warner Music

Российский рэпер Федук, известный хитами "Моряк", "Хлопья летят наверх", "Розовое вино" (дуэт с Элджеем) и "Краски", представит 28 ноября в московском кластере Bla Bla Bar новый альбом "Йай".

Релиз альбома состоялся в пятницу, 27 ноября и стал для 28-летнего артиста уже седьмым. Прежде у Федука выходили пять полноформатных и один мини-альбом. Но "Йай" - первый диск, изданный на международном лейбле Warner Music.

Именно его российское подразделение выпустило весной 2020 альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita, попавший в long-list премии Grammy-2021. Стоит надеяться, что Федука (он же Федор Инсаров) будет ждать еще более удачная судьба.

В новом альбоме - 12 треков. Один из них был известен и раньше - сингл и видео "Бэнгер" были представлены еще 6 ноября. При этом самый глобальный хит Feduk нынешнего года "Краски" в альбом так и не попал, хотя собрал с 12 октября уже более 2,2 миллиона просмотров на YouTube.

Релиз в итоге получился танцевальным и в какой-то степени экспериментальным. Feduk выступает теперь с группой отличных музыкантов: гитарист (особенно убедительный как раз в треке "Краски"), клавишник и ударник.

А продюсерами "Йай" стали участники Cream Soda, причем вокалистка Анна Романовская еще и спела в треке "Тепла", ставшем на диске одним из лучших.

Вот что рассказал о новом альбоме сам Feduk:

"Изначально мы с ребятами из Cream Soda хотели записать EP (мини-альбом, - прим. А. А.). Все понимали, что музыка получится танцевальной: приятный привкус Cream Soda плюс моя читка и мелодии. В итоге мы не смогли ограничиться одним танцевальным стилем: у нас произошла синергия на целый альбом - с хип-хопом, трэпом, R&B и хаусом.

Я безумно благодарен ребятам за то, что они раскрыли меня как цветочек. Критиковали, хвалили, мотивировали глубже копать в моей голове. Поэтому тексты наполнены приколами, фишками и фристайлами и пропитаны нашей общей философией. На первый взгляд, вам покажется, что в текстах есть непонятные фразы, но помните: здесь нет ничего бессмысленного. Это экспериментальная пластинка: я максимально откровенен и не стесняюсь совершенно ничего".