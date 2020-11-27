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Рубрика: Общество

Решение по срокам ЕГЭ могут принять до Нового года

Текст: Ксения Колесникова
Решение по срокам проведения ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021 могут принять до конца 2020 года. Об этом рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: iStock
Число предметов ОГЭ могут сократить до трех

- Это обсуждалось на прошлой неделе на оперативном штабе. Свою позицию Минпросвещения и Рособрнадзор высказали. Прорабатывается вопрос единого расписания. Есть большое понимание, что возникает неравенство: часть школьников учится в дистанционном формате, большая часть - в очном формате. Рассматриваются такие подходы, чтобы равные условия были всем обеспечены, - рассказал Анзор Музаев. - Рассматривается вопрос по расписанию, по срокам, по количеству часов: чтобы оно было адекватно во всех школах. Причем - в очном формате. Мы не рассматриваем онлайн формат как основной - это лишь антикризисная мера. Я думаю, что до Нового года будет окончательное решение уже принято, как оно было принято по сочинению. Нам Татьяна Алексеевна Голикова порекомендовала консультации с Роспотребнадзором. После этой работы мы, я надеюсь, до Нового года дадим окончательное решение, согласованное с правительством РФ. Об этом решении будут знать выпускники 11-х классов, 9-х классов, учителя и родители.

По словам Анзора Музаева, сейчас рассматривается вариант "развести" по срокам потоки сдачи основного госэкзамена в девятых классах и единого госэкзамена - в 11-х. Также обсуждается возможность сократить количество предметов ОГЭ до трех.

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