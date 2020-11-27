Роспотребнадзор: Люди с ВИЧ более подвержены заражению коронавирусом

Люди с ВИЧ больше подвержены инфицированию COVID-19, однако они реже обращаются за медицинской помощью. Об этом свидетельствуют результаты исследования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, проведенного совместно с "Коалицией по готовности к лечению" при поддержке ЮНЭЙДС.

Участие приняли 931 респондент из 68 регионов России. Среди них были люди, живущие с ВИЧ, а также россияне с отрицательным ВИЧ-статусом, пишет РИА Новости. Выяснилось, что число людей, живущих с ВИЧ, с выявленными маркерами COVID-19 в четыре раза превышало аналогичный показатель у ВИЧ-негативных респондентов. При этом они в два раза реже, по сравнению с ВИЧ-негативными участниками, проходили обследование на коронавирус и реже обращались к медикам даже при наличии симптомов.

Согласно данным исследования, среди людей, живущих с ВИЧ и перенесших COVID-19, большинство мужчин с длительным стажем жизни с ВИЧ, хотя в исследовании принимало участие большое количество женщин.

Специалисты отмечают, что людям, живущим с ВИЧ, очень важно соблюдать повышенные меры предосторожности в период пандемии коронавируса. Они должны использовать маски, мыть руки, по возможности избегать скоплений людей, а при появлении первых симптомов болезни - обращаться к врачам.

Ранее в ВОЗ объяснили, как коронавирус мог перейти к человеку. По словам старшего эксперта лаборатории ВОЗ Франка Конингса, рассматриваются два наиболее вероятных сценария. Первый - это когда вирус напрямую перешел к человеку от летучей мыши. Но ученые сейчас в этом усомнились, хотя в начале пандемии такие версии были приоритетными. Более вероятный сценарий - это когда вирус перескочил от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, где у него была возможность к ним адаптироваться, и лишь затем он перешел на человека.