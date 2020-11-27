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27.11.2020 08:44
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за COVID в школах до 2022 года

Текст: Ксения Колесникова
Роспотребнадзор опубликовал проект постановления Главного государственного санитарного врача, который продлит действие противоэпидемических мер в условиях COVID-19 в школах и других детских образовательных организациях до 2022 года.
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

- "В пункте 3 постановления Главного государственного санитарного врача РФ "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 <...> слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года", - говорится в документе.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Какие меры предлагается продлить? Измерение температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий. За каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение - занятия, требующие специального оборудования (физкультура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия).

Главное, чтобы учителя приходили в классы к детям, а не наоборот. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен. При проведении итоговой и промежуточной аттестации нужно обеспечить составление графика явки обучающихся, соблюдение социальной дистанции в 1,5 м посредством зигзагообразной рассадки по одному человеку за парту.

Общество Образование Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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