Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни

Большинство россиян рабочих профессий хотели бы получать пенсию в размере 30-50 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос, проведенный сервисом по подбору персонала "Работу.ру" и российским негосударственным пенсионным фондом (НПФ) Сбербанка.

Так, каждый пятый из занятых на производстве рассчитывает на 30-40 тысяч рублей в месяц. Медики, учителя, работники кафе и ресторанов, водители оценили свои пенсионные потребности в сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц. Такой ответ дали 23% поваров и официантов, 21% медиков и учителей, 19% работников транспорта и логистики.

Самые высокие запросы, как показало исследование, у программистов, финансистов и строителей. Большая часть сотрудников из этих сфер деятельности после выхода на пенсию хотела бы получать больше 100 тысяч рублей в месяц. Так ответили 23% работников IT-сферы, 20% строителей и 22% финансистов.

"Любых специалистов объединяет то, что на одну только государственную пенсию они вряд ли смогут реализовать все свои планы после 60-65 лет", - приводятся в материале слова гендиректора НПФ Сбербанка Александра Зарецкого.