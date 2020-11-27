Россияне стали в полтора раза чаще обращаться в Росреестр онлайн

Треть заявлений на регистрацию прав собственности на недвижимость подаются в Росреестр в электронном виде. При этом доля электронных заявлений за три квартала 2020 года возросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Всего за указанный период в электронном виде поступило 4,6 млн заявлений на регистрацию прав собственности, что на 34% больше, чем с января по сентябрь 2019 года. На осуществление кадастрового учета поступило 615,8 тыс. обращений в электронном виде, что больше на 3,5%.

При этом общее количество заявлений на регистрацию прав собственности за этот период снизилось на 10%, до 15,2 млн, что связано с ограничениями в работе МФЦ во время пандемии коронавируса.

Востребованность электронных сервисов Росреестра начала расти во время пандемии, однако и после снятия ограничений тренд на использование электронных услуг ведомства сохраняется, Росреестр продолжает наращивать цифровую инфраструктуру. Ведомство разработало концепцию цифровой трансформации на 2021-2023 годы, на базе которой будет создан ряд клиентских сервисов для быстрого оформления недвижимости, удобного поиска земли для жилья и бизнеса и взаимодействия с кадастровыми инженерами.

Доля электронных запросов сведений ЕГРН за указанный период составила 91%. Общее количество сведений ЕГРН, предоставленных Росреестром за три квартала, увеличилось на 4% - до 68,4 млн. Самыми популярными электронными сервисами ведомства стали "Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН", "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online" и "Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости".