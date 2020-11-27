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27.11.2020 13:06
Рубрика: Общество

"Российская газета" внедрит в свою работу искусственный интеллект

Текст: Ирина Алпатова
ИТ-команда "Российской газеты" разработала проект, позволяющий использовать искусственный интеллект при подборе новостей. Это позволит увеличить трафик на 15-20% (прогноз на основе Яндекс Метрики) и повысить рекламные доходы на 20-25% (по данным Рекламной сети Яндекса, Google Ads).
Фото: РГ Фото: РГ
Фото: РГ

Проект попал в сотню лучших по итогам программы "Клик" (запущена в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика") и получил высокие оценки экспертов университета "Иннополис". Они отметили перспективность проекта для использования современными цифровыми СМИ. Всего в программе участвовало 700 команд.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Сейчас при публикации материалов на сайт редакция вручную добавляет ссылки на знаковые тексты схожей тематики, которые могут помочь читателю получить дополнительную информацию по теме или раскрыть предысторию вопроса. Разработка ИТ-специалистов "Российской газеты" позволит внедрить в этот процесс технологии искусственного интеллекта - он проанализирует данные по всему пулу новостей и предложит релевантные ссылки.

"В ходе проведенного опроса среди редакторов мы выяснили, что на формирование дополнительных вставок в текст они тратят до пяти минут рабочего времени, - рассказал Максим Чагин, руководитель отдела разработки "РГ". - Когда новостная повестка меняется каждую минуту, такая задержка может очень дорого обойтись, не только в финансовом, но и в репутационном плане".

Цифровой продукт, разработанный ИТ-командой "РГ", анализирует текст, выделяет ключевые слова/фразы и строит рекомендации для читателей. Машинное обучение будет базироваться на всем объеме материалов, накопленных за 20 лет работы сайта.

Общество СМИ и соцсети Digital Технологии "Российская газета"

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