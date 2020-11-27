"Российская газета" внедрит в свою работу искусственный интеллект

ИТ-команда "Российской газеты" разработала проект, позволяющий использовать искусственный интеллект при подборе новостей. Это позволит увеличить трафик на 15-20% (прогноз на основе Яндекс Метрики) и повысить рекламные доходы на 20-25% (по данным Рекламной сети Яндекса, Google Ads).

Проект попал в сотню лучших по итогам программы "Клик" (запущена в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика") и получил высокие оценки экспертов университета "Иннополис". Они отметили перспективность проекта для использования современными цифровыми СМИ. Всего в программе участвовало 700 команд.

Сейчас при публикации материалов на сайт редакция вручную добавляет ссылки на знаковые тексты схожей тематики, которые могут помочь читателю получить дополнительную информацию по теме или раскрыть предысторию вопроса. Разработка ИТ-специалистов "Российской газеты" позволит внедрить в этот процесс технологии искусственного интеллекта - он проанализирует данные по всему пулу новостей и предложит релевантные ссылки.

"В ходе проведенного опроса среди редакторов мы выяснили, что на формирование дополнительных вставок в текст они тратят до пяти минут рабочего времени, - рассказал Максим Чагин, руководитель отдела разработки "РГ". - Когда новостная повестка меняется каждую минуту, такая задержка может очень дорого обойтись, не только в финансовом, но и в репутационном плане".

Цифровой продукт, разработанный ИТ-командой "РГ", анализирует текст, выделяет ключевые слова/фразы и строит рекомендации для читателей. Машинное обучение будет базироваться на всем объеме материалов, накопленных за 20 лет работы сайта.