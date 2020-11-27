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27.11.2020 12:25
Рубрика: Экономика

Ростехнадзор начал тестирование прототипа цифрового рабочего места

Текст: Светлана Ментюкова

Апробация прототипа цифрового рабочего места сотрудника - элемента АИС цифровой платформы, создаваемой Ростехнадзором для обеспечения комплексного удаленного взаимодействия с поднадзорными организациями, получателями государственных услуг и госорганами - стартовала на базе Западно-Уральского управления службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
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Оценивая предварительные результаты тестирования, руководитель Ростехнадзора Алексей Алёшин назвал это этапом "боевого" тестирования отметив, что это закономерный результат работы, которой ведомство занималось в последние несколько лет.

Как отмечается в сообщении, в прототипе АИС Ростехнадзора реализованы подсистемы учета и выдачи лицензий и разрешительных документов, ведения деклараций и заключений экспертизы промышленной безопасности, учета аварийности и травматизма на опасных производственных объектах, а также другие функции.

Разработка цифровой платформы ведется в соответствии с федеральным проектом "Цифровое государственное управление" национальной программы "Цифровая экономика РФ". "Проектирование платформы и реализация ее прототипа завершены, в IV квартале 2020 года запланировано заключение государственного контракта на создание и развитие системы. По итогам апробации планируется расширить тестирование функционала цифрового рабочего места на другие территориальные управления и управления Центрального аппарата Ростехнадзора", - подчеркивается в сообщении.

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