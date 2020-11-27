Рождественский пост: что нужно сделать, а что категорически нельзя

28 ноября у православных верующих начинается последний из четырех многодневных постов года - сорокадневный Рождественский, или Филиппов пост, заканчивающийся накануне праздника Рождества в Рождественский сочельник - 6 января. "Рождественский" - официальное церковное название зимнего поста, ведь он готовит к празднику Рождества Христова. А вот "Филиппов пост", или даже "филипки" - название народное, связанное с тем, что накануне, 27 ноября, Церковь отмечает день памяти апостола Филиппа. Апостол Филипп был учеником Христа и прославлен тем, что по его молитве прозревали слепые и исцелялись больные.

Самый острый вопрос Рождественского поста 2020-го года - как поститься, когда бушует ковид? Все знают, что обычный пост мирян - отказ от мясного, молочного, птицы, яиц, алкоголя. Ну а рыбу можно все дни, кроме среды и пятницы. Многие не просто привыкли поститься к Рождеству, но и с радостью ждут этот сорокадневный марафон, поздравляя друг друга: "С началом поста!". Но как в 2020-м поститься заболевшим? "Сухой бы корочкой питаться"? И это когда у организма итак нет сил бороться с инфекцией? А что есть врачам, которые и рады бы одним овощам, да только приходится так много работать, что главное - найти время хоть что-то закинуть в рот? Да и не только врачам, всем, на кого во время коронавируса падает огромная нагрузка?

Ответ на эти вопросы позволят нам точнее понять суть, смысл поста. Приступим. Вот что писал своей заболевший сестре епископ, богослов Игнатий Брянчанинов, ныне прославленный Церковью как святой: "Непременно кушай говяжий бульон и другую нужную по требованию твоего тела мясную пищу. Церковь положила в известные времена воздержание от мясной пищи для того, чтобы непрестанно употребляемая мясная пища не разгорячала безмерно тел, чтобы они на растительной пище постного времени прохлаждались и облегчались, а не потому, чтобы употребление мяса заключало в себе собственно какой грех или нечистоту. И потому удаление от мяса при необходимости и болезни есть грубый предрассудок русского человека, обременившего небесную религию многими своими национальными дебелостями, оцеживающими комара и пожирающими верблюда". О том, какого верблюда имеет ввиду святитель Игнатий (Брянчанинов), чуть позже. Пока еще более жесткая цитата: "К самоубийцам должно причислить того, кто не изменяет строгих правил воздержания и тогда, когда нужно подкрепить ослабевшие силы принятием пищи", считал еще один святой - преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.

Но как тогда есть? "Дневную меру и количество пищи - пусть каждый сам для себя установит с тем, что если окажется излишнею и тяжесть производящею, то уменьшил бы; а когда усмотрит, что принятая им мера недостаточна к поддержанию тела, то пусть сделает малую добавку; и таким образом, дознав основательно - опытами, назначит себе такое количество пищи, которое может поддерживать силы тела его, служа не сластолюбию, а истинной нужде… Всем же одну меру узаконить невозможно, потому что тела имеют различные степени в силе и крепости, подобно меди, железу, воску. Впрочем, для новоначальных самая лучшая мера та, чтобы оставить пищу тогда, пока чувствуешь еще алкание. Но ежели и насытится, не согрешит. Пресытясь же, да укорит себя. Чрез сие он предупреждает поражение (от врага своего) и пролагает путь себе к победе над ним", - учил наш святой преподобный Нил Сорский.

С едой разобрались. Что еще нельзя в Рождественский пост?

Кроме пищевых ограничений пост накладывается и на развлечения: обычно верующие осознанно отказываются от просмотра увеселительных передач, последние годы принято выходить из социальных сетей. Касается пост и интимных отношений, в эти дни недопустима разнузданность и уместна сдержанность. Хотя в таком деликатном вопросе, как исполнение супружеских обязанностей, священники призывают руководствоваться принципами любви и уважения к чувствам и потребностям твоей второй половины. Вот что советовал преподобный Паисий Святогорец женщинам, чьи неверующие мужья не готовы поститься: "Пусть жена вверит своего мужа Христу и молится, чтобы его сердце немного смягчилось. Пройдет время, потихоньку Христос высадит в его сердце "десант", и муж начнет задумываться о главном".

Надо помнить, что пост - в первую очередь явление духовное. И если мы, ограничивая себя в еде и развлечениях, становимся злобными, агрессивными, раздражительными, готовы на осуждение других (не постящихся), превозносимся над окружающими, злословим и гневаемся, значит, что-то в нашем делании не так. Значит, пост формален. Значит мы, по образному выражению святителя Игнатия (Брянчанинова), оцеживая комара, не замечаем верблюда. "Истинный пост - удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления, - учил святитель Василий Великий. - Вместе с телесным постом должен быть и душевный. При телесном посте чрево постится от пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла".

А святитель Иоанн Златоуст выразился еще жестче: "Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию, питается пищею, сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь?"

Казалось бы, чего проще? Но каждый, кто хоть раз пускался в этот путь - многодневный пост, замечал, как во время поста усиливаются так называемые искушения - соблазны, ситуации, подталкивающие нас ко греху. В обычный день легко и добрым быть, и от котлеты отказаться, но вот в пост, будто что-то на тебя находит: то осуждать начнешь кого-то с чего-то, то гневаешься, то ветчина в магазине начинает манить и мерещиться так, что кажется: "Если сейчас не съем, умру!" В чем тут дело?

При любом телесном воздержании наше тело - "завеса нашей плоти", отделяющая нас от невидимого мира, утоньшается, мы становимся более восприимчивыми к духовному миру. И если сердце не очищается исповедью, не обращено к Господу постоянной молитвой, не участвует в Таинстве Причастия, не погружено в молитвенный настрой церковных богослужений, не готово отзывчиво откликаться на добрые дела, то, при соприкосновении с этим невидимым миром, оно оказывается незащищенным перед темными силами.

"Если тело будет истончено постом, а душа не возделывается молитвой, чтением, смиренномудрием, тогда пост порождает многочисленные плевелы - душевные страсти высокоумия, тщеславия, презрения", - писал святитель Игнатий Брянчанинов. Поэтому, понятно, что пройти трудный путь многодневного поста без помощи Благодати Божьей невозможно. А помощь эту мы всегда можем получить в храме. И ход церковных богослужений Рождественского поста помогает нам войти и в праздник Рождества Христова и участвовать в великой духовной реальности пришествия Спасителя в наш мир. Потому что пост - это наш порыв к Богу, через тину дней - к Нему, к Творцу.

Понятно, что приходить в храм нужно, соблюдая все правила, рекомендованные медиками - чтобы не подвергать опасности окружающих. И если вы больны, всегда можно присоединиться к молитве в церкви, включив онлайн трансляцию богослужения.

Есть главный критерий того, правильно ли проходит твой пост. "Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви", - учил преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. А плоды любви - это не слова, это дела. Помощь ближнему и дальнему.