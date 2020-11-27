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27.11.2020 09:25
Рубрика: В мире

Русский язык сохранится в новой редакции конституции Киргизии

Текст: Артем Петров (Бишкек)
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости
Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Русский язык в Киргизии останется официальным. Об этом сообщили в Конституционном совещании республики.

По словам руководителя секции "Права и свободы человека и гражданина" Нурлана Шерипова, принято решение оставить в новой редакции Основного закона КР в качестве государственного киргизский, официального - русский языки.

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- Звучали предложения закрепить в Конституции и английский язык, но эту инициативу не поддержали, - отметил Нурлан Шерипов.

Тема лишения русского языка статуса официального, который он получил в 2000 году, стала актуальной после того, как член Конституционного совещания Садирдин Торалиев предложил не включать соответствующую норму в новую редакцию Основного закона республики. Таким образом, по его мнению, будет обеспечено развитие киргизского языка.

Инициатором придания русскому языку статуса официального в Киргизии считается первый президент республики Аскар Акаев. Впервые он выступил с идеей об этом еще в 1995 году, но тогда реализовать ее не удалось. Глава государства не смог заручиться поддержкой парламентариев.

Закон приняли через пять лет. Еще через три года официальный статус русского языка закрепили в Конституции.

Аскар Акаев назвал случившееся "важнейшим достижением". "Это решение будет иметь большие последствия, так как русский язык является цементирующим фундаментом для всего нашего народа. Это язык, который позволил киргизам подняться самим и освоить мировую историю и культуру. В XXI веке он будет играть созидательную роль в истории республики", - отметил он.

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