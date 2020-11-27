Американские нефтяники приговорены к тюремному заключению в Венесуэле

Суд Венесуэлы в четверг признал шестерых американских руководителей нефтяной отрасли виновными в коррупции и приговорил каждого к лишению свободы на сроки более восьми лет. Все они являются сотрудниками перерабатывающей компании Citgo, расположенной в Хьюстоне, которая принадлежит государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA, сообщает Associated Press.

Еще ноябре 2017 года 61-летний Томеу Ваделл и пятеро других руководителей Citgo были вызваны в штаб-квартиру PDVSA для участия в совещании по бюджету. Корпоративный самолет доставил их в Каракас, где им пообещали возвращение домой на День Благодарения. Вместо этого группа офицеров военной разведки заполонила зал конференций, отправив американцев в тюрьму.

Им было предъявлено обвинение в растрате средств. Американцы заявляли о своей невиновности. Суд начался четыре месяца назад, а заключительные прения состоялись 26 ноября. Судебный процесс длился один день в неделю в суде в центре Каракаса. Из-за пандемии коронавируса заседания проводились в коридоре, чтобы обеспечить лучшую проветриваемость.

Офис генерального прокурора Венесуэлы заявил, что следователи обнаружили "серьезные доказательства", подтверждающие финансовые преступления, потенциально наносящие ущерб государственной компании. "Дело Citgo развивалось нормально на всех этапах уголовного процесса в Венесуэле", - говорится в заявлении.

После их арестов правительство президента Николаса Мадуро начало чистку в некогда процветающей нефтяной промышленности Венесуэлы, построенной на крупнейших в мире запасах сырой нефти. Позже были арестованы глава PDVSA, бывший министр нефти и десятки других бизнесменов и чиновников.

Бывший губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон, который вел переговоры об освобождении американцев, в июле поехал в Каракас и встретился с Мадуро. Ричардсон сообщил Associated Press, что переговоры с правительством Венесуэлы продолжаются, несмотря на то что его встреча с президентом Венесуэлы была "немного бурной".