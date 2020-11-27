Шойгу поздравил морскую пехоту с 315-летием

В пятницу на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу поздравил морских пехотинцев с очередной годовщиной рода войск. 27 ноября нашим черным беретам исполняется 315 лет.

Министр назвал эту дату "замечательным и серьезным юбилеем". Он напомнил, что морская пехота России овеяна славными победами, имеет не только глубокую историю, но и очень богатые традиции. Шойгу пожелал морским пехотинцам здоровья, добра, удачи и дальнейших успехов на благо службы Родине.

Министр обороны также поблагодарил ветеранов за сохранение традиций морской пехоты, которые, по его словам, передавались и передаются из поколения в поколение.