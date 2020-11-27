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27.11.2020 12:51
Рубрика: Власть

Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее

Текст: Иван Петров

Соединения Воздушно-десантных войск нового типа показали более высокую мобильность (улучшение в 6 раз) и огневую мощь - их огневые возможности увеличились на 20 процентов. Об этом в пятницу на заседании коллегии военного ведомства рассказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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По его словам, в рамках эксперимента по формированию соединений ВДВ нового типа были проведены исследования новых способов выполнения боевых задач десантно-штурмовыми частями и подразделениями на вертолетах в ходе ведения маневренных, сетевых и очаговых военных действий.

"Результаты этого эксперимента показали не только целесообразность развития соединений ВДВ нового типа, но и необходимость в дальнейшем совершенствовать теорию и практику применения ВДВ как основы мобильного компонента Вооруженных Сил", - резюмировал военачальник.

Ранее командующий ВДВ Андрей Сердюков сообщил, что до конца этого года "крылатая пехота" получит более 600 новых и модернизированных образцов вооружения и боевой техники и свыше 15 тысяч комплектов для десантирования.

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