ШОС: время сомкнуть ряды

В условиях пандемии 20-е заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества впервые проходило в режиме видеоконференции. Но это не могло скрыть озабоченности и даже определенной тревоги выступавших на нем лидеров стран. ШОС преодолела непростой путь развития и, несмотря на имевшиеся и вновь возникающие проблемы, организация прошла проверку временем и показала способность противостоять всем вызовам.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем выступлении особо обратил внимание на то, что "пандемия не только форсирует преобразование международной архитектуры, но и втягивает мир в период потрясений и перемен. Мировое сообщество раздирают противоречия, обостряются противостояние между многосторонним и односторонним подходом, открытостью и закрытостью, сотрудничеством и конфронтацией".

Задавая на этом фоне себе и присутствующим на заседании коллегам вопрос "что происходит с миром и что нам делать?", Си Цзиньпин призвал страны ШОС развивать "Шанхайский дух", углублять сплоченность и взаимодействие, вносить новый вклад в обеспечение безопасности и развитие стран региона.

Он заострил внимание на четырех основных направлениях, где сплоченная работа стран организации может приблизить их к открытию пути создания сообщества единой судьбы человечества. Земля - наш общий дом, где, по словам Си Цзиньпина, интересы всех стран тесно переплетены, а судьбы столь же тесно взаимозависимы. Пандемия коронавируса стала отчетливой иллюстрацией того, что этот дом имеет ограниченные размеры, и найти в нем безопасный уголок для себя становится все более и более сложно. Добрососедство, считает лидер Китая, превзойдет политику "разорения соседа", взаимовыгодное сотрудничество заменит логику "игры с нулевыми результатами", мультилатерализм одержит победу над унилатерализмом.

Коль скоро все мы живем в одном доме, то здоровье каждого в нем живущего во многом зависит от здоровья его соседей, и разгул пандемии в мире, прежде всего, в США и Европе, только доказывает это. Наращиванию международного сотрудничества в борьбе с пандемией нет альтернативы, и ШОС в этом смысле может эффективно показать свою дееспособность. Китай предлагает создать горячую линию связи между национальными центрами государств-членов по профилактике и борьбе с заболеваниями для своевременного обмена информацией о трансграничных инфекционных заболеваниях.

Президент России Владимир Путин призвал сделать доступ к лекарствам беспрепятственным. А коллег по ШОС - обмениваться практиками лечения коронавируса. Он напомнил, что в России есть уже две зарегистрированные вакцины с подтвержденной безопасностью и эффективностью. Скоро будет зарегистрирована и третья. Россия готова к сотрудничеству и не собирается политизировать вопрос вакцинации: препараты нужны всем людям.

Вопросы национальной и региональной безопасности, как всегда, были главными в повестке дня саммита. Только совместные, согласованные действия стран ШОС, общая концепция региональной безопасности позволят адекватно реагировать на возникающие угрозы и вызовы, создавать благоприятную обстановку для ее поддержания.

Россия, Китай и другие страны ШОС едины в необходимости противодействия внешнему вмешательству в дела государств-членов организации. Необходимо предпринимать строгие меры для недопущения попыток "трех сил зла" (терроризм, сепаратизм и экстремизм) сеять смуту в условиях пандемии, нужно сдерживать распространение наркотиков, противодействовать пропаганде экстремистских идей в Интернет-пространстве.

Поддержание региональной безопасности на пространстве ШОС во многом будет зависеть от развития ситуации в Афганистане. Вывод из страны войск США, объявленный президентом США Дональдом Трампом, реализовать который предстоит, по-видимому, его преемнику, создает в регионе опасный дисбаланс сил. Он чреват обострением внутриполитической ситуации и конфронтации не только в самом Афганистане, но и в ряде сопредельных стран, а также в России и Китае - за счет усиления радикального исламского фактора. От этого во многом зависит региональная безопасность, поэтому следует активно использовать площадку контактной группы "ШОС-Афганистан" для мирного восстановления этой страны.

Пандемия коронавируса нанесла ощутимый удар по мировой экономике. Владимир Путин на саммите подчеркнул, что государства-члены организации лучше, чем другие страны, переносят пандемию. "По расчетам, - заявил он, - среднее падение экономик стран ШОС в 2020 году составит 3,2 процента, а прогнозируемый спад мировой экономики в этом году составит 4,4 процента. При этом пик падения товарооборота между странами ШОС пришелся на январь-август и составил 7 процентов. Сейчас он меньше, благодаря, в том числе, совместным мерам, направленным на исправление ситуации".

Лучше всех в мире справился с экономической рецессией Китай, показывающий уверенный экономический рост.

"Считаю важным, - подчеркивал в своем выступлении Си Цзиньпин, - неуклонно претворять в жизнь концепцию инновационного, скоординированного, зеленого, открытого и общедоступного развития, расширять поле практического сотрудничества, содействовать экономическому восстановлению и улучшению благосостояния населения".

Председатель КНР полагает необходимым максимально оперативно восстановить производство и деловую активность хозяйственных субъектов на пространстве ШОС, для чего организовать формирование "экспресс-коридоров" для взаимных поездок и "зеленых коридоров" для грузоперевозок. Компании должны получить открытый, справедливый и недискриминационный бизнес-климат, чтобы в дальнейшем увеличивать масштаб взаимных инвестиций.

К числу благоприятных факторов развития экономик государств-участников ШОС относятся, по оценке Си Цзиньпина, углубленное сопряжение инициативы "Один пояс и один путь" с национальными стратегиями развития и региональными интеграционными процессами, включая ЕАЭС, глубокая интеграция производственных, поставочных и стоимостных цепочек.

Современный мир стоит на пороге очередной научно-технической революции и производственных преобразований. Для того, чтобы страны ШОС не оказались на ее обочине, Китай настойчиво рекомендует в рамках организации активизировать сотрудничество в сфере цифровой экономики, электронной торговли, искусственного интеллекта и модели "умного города". С этой целью КНР планирует провести в следующем году в городе Чунцин форум цифровой экономики Китай-ШОС, который послужит площадкой для инновационного сотрудничества в рамках организации.

Китайский лидер уделяет большое внимание совместной реализации социально значимых проектов. От того, как ощущает себя народ, какое место ему отводится в обществе, зависит внутриполитическая стабильность в стране, уменьшается риск "цветных революций". Си Цзиньпин поддержал создание в рамках организации рабочей группы по борьбе с бедностью и выразил готовность поделиться накопленным опытом. У Китая он есть, и немалый. Совсем недавно КНР избавилась от нищеты по критериям ООН, резко подняв уровень жизни своего полуторамиллиардного населения. И сделано это на 10 лет раньше, чем обозначено в ооновских планах развития, в решающей степени благодаря тщательному планированию. КНР развивалась динамично, ежегодно увеличивая ВВП на десять и более процентов. По итогам 2020 года ВВП КНР превысит 100 триллионов юаней. В частности, оценив доклад Си Цзиньпина на 5 пленуме ЦК КПК, агентство Bloomberg сделало вывод о том, что Китай сохранит намеченные темпы развития и уже по завершении 14-й пятилетки обойдет США по совокупной экономической мощи.

Прошедшее 20-е заседание Совета глав государств-членов ШОС еще долго будет оставаться предметом тщательного анализа экономистов, политологов, журналистов. Но уже сегодня можно предположить, что для дальнейшего развития организации, ее способности успешно противостоять возникающим вызовам и угрозам необходимо теснее сомкнуть ряды.