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27.11.2020 12:55
Рубрика: В мире

Шведская королевская семья заболела коронавирусом

Текст: Надежда Ермолаева

Единственный сын правящего короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии принц Карл Филипп и его супруга принцесса София заболели коронавирусом.

Фото: iStock
В Швеции объяснили высокую смертность от COVID-19

В пятницу в срочном порядке тест на COVID-19 должны сдать король, королева, наследная принцесса Виктория и ее супруг принц Даниэль. Заболевшие члены королевской семьи уже помещены на карантин.

Как сообщают шведские СМИ, последний раз королевская семья встречалась в прошлую пятницу, когда они присутствовали на похоронах брата королевы Сильвии Вальтера Зоммерлата. Все какое-то время находились в церковной комнате.

Отметим, что в Швеции на настоящее время подтверждено заражение более 225 560 человек, число жертв коронавируса превысило 6 500 человек. Свежие статистические данные Национального совета здравоохранения и социального обеспечения Швеции показывают, что 73 процента всех смертей от COVID-19 в стране пришлись на людей из домов престарелых или нуждающихся в специальном уходе.

Интересно, что главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл наконец признал некую пользу от ношения медицинских масок для профилактики заражений. Напомним, что до сих пор власти королевства не считают необходимым водить в стране обязательный масочный режим, как это сделано в большинстве стран. Чуть больше недели назад даже Шведская королевская академия наук рекомендовала использовать медицинские маски в помещениях. Но теперь и сам Тегнелл стал признавать пользу от масок, но только в некоторых ситуациях.

"Если вы находитесь более 15 минут на расстоянии менее одного-двух метров от другого человека, то ношение медицинской маски может быть уместным", - сказал он.

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

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