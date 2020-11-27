Сирийцы хотят учить русский язык, но не хватает профессионалов и учебников

Русский язык в Сирии последние годы пользуется значительной популярностью. В более чем полусотне школ его изучают как второй иностранный (первым идет английский, а вторыми - русский или французский), бизнесмены стремятся наладить контакты с российскими партнерами и полагают, что знание их языка окажется лишним. Кроме того, в Сирии очень много смешанных семей, обычно в них муж сириец, а жена - из России или стран бывшего СССР, и они стараются, чтобы дети говорили не только по-арабски, но и по-русски. Кроме того, Россия рассматривается не только как союзник Дамаска в конфликте, но и как партнер по восстановлению разрушенной войной страны. Это соображение тоже многих сподвигает к изучению русского в надежде оказаться в будущем причастными к российско-сирийскому сотрудничеству.

Но хотя спрос на русский язык значителен, возможностей для его изучения у сирийцев не столь уж много. В настоящее время Российский центр науки и культуры (РЦНК, представительство Россотрудничества) в Дамаске восстанавливает языковые курсы, которые действовали до начала конфликта.

Как рассказал "РГ" глава РЦНК в Дамаске Николай Сухов, сейчас на курсах русского языка при представительстве Россотрудничества в Дамаске занимаются более 300 человек. Среди них ученики с самым разным уровнем подготовки. Есть практически детсадовская группа, есть бизнесмены, есть дети от смешанных браков - последние обычно бегло говорят по-русски, но родители отдали их на курсы, чтобы довести навыки письма и чтения до российских стандартов. Так же существует языковой экспресс-курс - он больше для тех, кто намерен поехать в Россию работать.

"В первую очередь нам не хватает профессиональных преподавателей русского как иностранного, - говорит Сухов. - Практически все учителя на курсах в РЦНК - это русские жены сирийцев, сменившие основную специальность. Вообще же в стране порядка 40 процентов преподавателей русского - выходцы из России, остальные - уроженцы Сирии".

Другая проблема, по словам Сухова - дефицит программ обучения языку. Правда, уже есть предварительная договоренность с Институтом русского языка и культуры (ИРЯиК) МГУ им. Ломоносова, что его специалисты разработают программы для Сирии.

"Нам в РЦНК нужно хотя бы одного-двух методистов, чтобы помогли повысить квалификацию местных преподавателей", отметил Сухов.

При этом прислать учителей из России возможности пока нет, потому что сирийская сторона не в состоянии оплачивать их работу. Для представления об уровне зарплат в Сирии: сегодня преподаватель русского языка в Дамасском государственном университете получает порядка 40 долларов в месяц.

Не так давно ИРЯиК отослал в РЦНК в Дамаске образцы учебников русского языка для иностранцев, разработанные ведущими специалистами. По словам Сухова, новые учебники, а также адаптированные художественные издания и методические пособия были приняты местными преподавателями с восторгом. Но, отмечает глава представительства Россотрудничества, необходимы системные, а не разовые поставки учебной литературы.

Как рассказал "РГ" замдиректора ИРЯиК МГУ Валерий Частных, сотрудничество института с РЦНК в Сирии будет расширяться. Оно началось в октябре, когда РЦНК и МГУ провели первый онлайн-семинар для учителей и преподавателей русского языка Сирии. Потом ИРЯиК прислал учебники. "РЦНК в Дамаске и МГУ будут продолжать мероприятия и акции по поддержке русского языка в Сирии, - сказал Частных. - В ближайших совместных планах - участие сирийских специалистов в работе традиционной международной конференции ИРЯиК МГУ "Русское культурное пространство" (в этом году она состоится третьего декабря - "РГ"), где вопросам образования в Сирии будет посвящена отдельная секция, а также долгосрочный дистанционный курс повышения квалификации сирийских учителей русского языка, его станут вести специалисты МГУ. Кроме того, пройдет международный онлайн-фестиваль студенческой молодежи "Дружба", на котором традиционно выступают сирийцы".

Замдиректора ИРЯиК также отметил, что "теперь мы выяснили, какие учебники и пособия нужны сирийцам, и надеемся регулярно формировать посылки в Дамаск".