Новости

Омоновец отбил женщину с ребенком от стаи бездомных собак 12:51
Шойгу: Соединения ВДВ нового типа стали в шесть раз мобильнее 12:51
В Ростовской области приемные родители издевались над 11 детьми 12:49
Оксана Акиньшина сыграет в новом сериале "Контейнер" суррогатную мать 12:47
Девятка футболистов рвется в "Первую пятерку" 12:46
В Нижегородской области могут построить платный мост через Оку 12:43
Власти Москвы дополнительно откроют 12 новых центров КТ 12:42
Меган Фокс подала на развод с актером из "Беверли-Хиллз" 12:39
Российская армия в 2021 году получит порядка 4700 единиц техники 12:36
В Нальчике учитель открыл стрельбу после драки с учениками 12:34
Вирусолог рассказал, как часто нужно будет прививаться против COVID-19 12:33
В Калининград из кругосветки вернулся крупнейший парусник мира 12:32
В "Векторе" назвали сроки формирования иммунитета к COVID после вакцинации 12:27
Ростехнадзор начал тестирование прототипа цифрового рабочего места 12:25
Умерла создательница "Лицензии на убийство" Дороти Петри 12:25
Только пятая часть компаний собирается повышать зарплаты сотрудников 12:06
Умерла соавтор сценария "Суспирии", актриса Дария Николоди 11:53
Следствие просит отправить под стражу экс-главу ФСИН Валерия Максименко 11:52
Перед стартом этапа Кубка мира по биатлону выявлено 15 случаев COVID-19 11:50
В Сети выходит сериал Zakon i Besporyadok: пародия на фильмы 90-х годов 11:50
Минск: Воссозданный Туровский крест передан в дар Академии наук 11:48
Нацпроект позволил в три раза увеличить производство респираторов 11:36
Матвиенко: Страны СНГ в числе первых получат российскую вакцину от COVID-19 11:33
Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках 11:24
Создание зенитной ракетной системы С-500 завершится в 2021 году 11:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
Как в 2021 году вырастут тарифы на услуги ЖКХ
В Москве открываются катки
В Москве открываются катки
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
Подборка самых ярких голов Диего Марадоны
27.11.2020 11:52
Рубрика: Происшествия

Следствие просит отправить под стражу экс-главу ФСИН Валерия Максименко

Текст: Иван Егоров

В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Максименко до 25 января 2020 года. Об этом этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. По ее словам, Максименко предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями".
Суд в Москве арестовал бывшего украинского депутата за контрабанду золота

По данным СК России, бывший замглавы тюремного ведомства в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы". В частности речь шла о строительстве объектов системы исполнения наказаний на Северном Кавказе. Как считают следователи, из-за того что госконтракты выиграла компания, которая не обладала соответствующими производственными и кадровыми ресурсами, ФЦП была сорвана. В результате чего не были исполнены меры для исполнения госконтрактов, и не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а ФЦП не исполнена на сумму 2,1 млрд рублей, которые были выделены на ее реализацию в 2018-2019 годы. По мнению следствия, ущерб от действий Максименко составил свыше 189 млн рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Мишустин упростил участие малого бизнеса в госзакупках
Эксперимент: Электронные паспорта начнут вводить в Москве до декабря 2021 года
Денис Мантуров: Будем выпускать в год более 70 самолетов МС-21
Марадона похоронен рядом со своими родителями
Трамп назвал условие при котором он покинет Белый дом
В МЧС предупредили о серьезных опасностях гибели судов от обледенения
СК возбудил дело в связи с возобновлением деятельности "Свидетелей Иеговы"