Следствие просит отправить под стражу экс-главу ФСИН Валерия Максименко

В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Валерия Максименко до 25 января 2020 года. Об этом этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская. По ее словам, Максименко предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ - "Злоупотребление должностными полномочиями".

По данным СК России, бывший замглавы тюремного ведомства в 2018 году незаконно организовал заключение госконтрактов на строительство и ремонт объектов ФСИН по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы". В частности речь шла о строительстве объектов системы исполнения наказаний на Северном Кавказе. Как считают следователи, из-за того что госконтракты выиграла компания, которая не обладала соответствующими производственными и кадровыми ресурсами, ФЦП была сорвана. В результате чего не были исполнены меры для исполнения госконтрактов, и не было введено в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы, а ФЦП не исполнена на сумму 2,1 млрд рублей, которые были выделены на ее реализацию в 2018-2019 годы. По мнению следствия, ущерб от действий Максименко составил свыше 189 млн рублей.