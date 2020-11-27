СМИ: Гендир "Спартака" Газизов близок к уходу из клуба

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов уже сегодня может уйти со своего поста. Об этом сообщает championat.com со ссылкой на свои источники.

У Газизова возник конфликт с руководством "красно-белых" из-за назначения спортивным директором "Спартака" Дмитрия Попова. Газизов дал понять, что он не собирается работать с ощущением, что ему не доверяют. В связи с этим он якобы поставит Леониду Федуну и совету директоров клуба прямой вопрос о своем будущем. И принимать на работу Попова функционер не собирается.

Сообщается, что подпись Газизова под соглашением с Поповым пока не стоит. Если рассмотреть объявлении о возвращении Попова в клуб на сайте "красно-белых", можно обратить внимание, что о подписании соглашения нет ни слова. Сейчас в заявлении сказано, что экс-игрок "Спартака" приступил к работе в качестве спортивного директора. Однако фразы "подписал контракт" там нет. К тому же нет никакой информации о сроке договора специалиста.

Напомним: Газизов пришел в "Спартак" из "Уфы" прошлым летом.