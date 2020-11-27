Совладелица "ВИМ-Авиа" заочно арестована и объявлена в розыск

Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Мурсекаевой. Совладелице авиакомпании "ВИМ-Авиа" предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.

Она пояснила, что в связи с объявлением Мурсекаевой в международный розыск мера пресечения избрана на 2 месяца с момента задержания ее на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию России.

Уголовное дело было возбуждено СК РФ по факту хищения средств пассажиров работниками ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа".

Как считает следствие, "ВИМ-Авиа" под руководством совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева и его супруги Светланы Мурсекаевой представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В таких условиях, как считают в СК, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю 2017 года составили более 2,5 млрд рублей.