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27.11.2020 12:17
Рубрика: Происшествия

Совладелица "ВИМ-Авиа" заочно арестована и объявлена в розыск

Текст: Иван Егоров
Басманный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Светланы Мурсекаевой. Совладелице авиакомпании "ВИМ-Авиа" предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере кредитования, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она пояснила, что в связи с объявлением Мурсекаевой в международный розыск мера пресечения избрана на 2 месяца с момента задержания ее на территории РФ либо с момента экстрадиции на территорию России.

Уголовное дело о хищении в "ВИМ-Авиа" дошло до суда

Уголовное дело было возбуждено СК РФ по факту хищения средств пассажиров работниками ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа".

Как считает следствие, "ВИМ-Авиа" под руководством совладельца авиакомпании Рашида Мурсекаева и его супруги Светланы Мурсекаевой представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В таких условиях, как считают в СК, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн рублей в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю 2017 года составили более 2,5 млрд рублей.

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