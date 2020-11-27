Закон Санкт-Петербурга от 26 ноября 2020 года № 549-114 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 25 ноября 2020 года

Статья 1

1. Утвердить общий объем доходов бюджета Санкт-Петербурга:

на 2021 год - в сумме 651 687 023,3 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 704 836 326,1 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 760 122 095,3 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов бюджета Санкт-Петербурга:

на 2021 год - в сумме 741 347 521,3 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 759 245 112,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 733 147,5 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 800 013 360,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 52 969 299,5 тыс. руб.

3. Установить размер дефицита бюджета Санкт-Петербурга:

на 2021 год - в сумме 89 660 498,0 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 54 408 786,8 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 39 891 265,5 тыс. руб.

Статья 2

Учесть в бюджете Санкт-Петербурга Доходы бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1.

Статья 3

Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.

Статья 4

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Санкт-Петербурга и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3.

Статья 5

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год - в сумме 46 153 505,6 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 47 785 139,8 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 48 680 010,5 тыс. руб.

Статья 6

Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.

Статья 7

Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета Санкт-Петербурга и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Санкт-Петербурга согласно приложению 5.

Статья 8

Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга, которые являются органами государственной власти Санкт-Петербурга, согласно приложению 6.

Статья 9

1. Финансовому органу Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга без внесения изменений в настоящий Закон Санкт-Петербурга:

1.1. Учитывать бюджетные ассигнования на финансирование расходов, предусмотренных соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов.

1.2. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей (государственных программ Санкт-Петербурга и непрограммных направлений деятельности) (далее - целевые статьи) и видов расходов главного распорядителя бюджетных средств в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

1.3. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств для погашения кредиторской задолженности по бюджету Санкт-Петербурга исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и казенных учреждений Санкт-Петербурга, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году.

1.4. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, а также бюджетных ассигнований, образовавшихся в результате экономии от использования бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг.

1.5. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга на основании решений Правительства Санкт-Петербурга.

1.6. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств и (или) целевыми статьями расходов, видами расходов бюджета при расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета в форме единой субвенции, консолидированной субсидии и (или) в форме дотации, а также между главными распорядителями бюджетных средств в рамках одной целевой статьи расходов при расходовании средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов в иных формах.

1.7. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Санкт-Петербурга, в целях софинансирования которых предоставляются из федерального бюджета межбюджетные трансферты.

1.8. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, предназначенных для финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, без изменения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга.

1.9. Вносить изменения в объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга в случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

1.10. Вносить изменения в объем бюджетных ассигнований Адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее - Адресная инвестиционная программа) в случае предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на осуществление бюджетных инвестиций.

1.11. Учитывать в доходах и расходах бюджета Санкт-Петербурга фактически полученные при исполнении бюджета Санкт-Петербурга сверх утвержденных настоящим Законом Санкт-Петербурга органами государственной власти Санкт-Петербурга и казенными учреждениями Санкт-Петербурга, находящимися в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования, и направлять их на увеличение расходов бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с целями предоставления указанных безвозмездных поступлений.

1.12. Осуществлять перераспределение между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований по группам видов расходов "Социальное обеспечение и иные выплаты населению", "Межбюджетные трансферты" и подгруппам видов расходов "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг", "Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права" в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

1.13. Осуществлять перераспределение между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга (далее - местные бюджеты) в целях оказания финансовой поддержки местным бюджетам в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга.

1.14. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга, предусмотренных в текущем финансовом году.

1.15. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета в случаях, необходимых для уплаты налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды, а также взносов в международные организации, - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году.

1.16. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга в случае осуществления выплат, сокращающих долговые обязательства Санкт-Петербурга.

1.17. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов бюджета при расходовании средств на обеспечение финансовой поддержки субъектов физкультурно-спортивной деятельности по результатам конкурсного отбора в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей целевой статье.

1.18. Осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в плановом периоде.

1.19. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" (далее - региональные проекты), в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных на финансовое обеспечение реализации соответствующего регионального проекта.

1.20. В соответствии с решениями, принимаемыми в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга, осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов бюджета на соответствующий финансовый год.

1.21. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя бюджетных средств в случаях, необходимых для приведения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов, в соответствие с паспортом регионального проекта в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств.

1.22. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований в целях финансового обеспечения закупок товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий, защиты информации и связи.

1.23. Осуществлять перераспределение между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджетных ассигнований, направленных:

на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге;

на создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов;

на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования;

на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга;

на предоставление субсидий частным образовательным организациям, реализующим дополнительные общеобразовательные программы для детей;

на эксплуатацию и дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга;

на выплату премий Правительства Санкт-Петербурга коллективам государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга;

на реализацию мероприятий проекта "Комфортная городская среда";

на замену лифтового оборудования государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга;

на создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;

на совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий "Электронное здравоохранение";

на приобретение оборудования для учреждений здравоохранения;

на оплату фактически оказанной экстренной медицинской помощи иностранным гражданам, а также гражданам не идентифицированным и гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную программу обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга;

на оснащение образовательных организаций общего образования предметными кабинетами, - в пределах установленных в настоящем пункте направлений и объема бюджетных ассигнований, утвержденных на указанные цели.

2. Установить, что финансовый орган Санкт-Петербурга в случаях и порядке, которые установлены Правительством Санкт-Петербурга, осуществляет казначейское сопровождение средств, предоставляемых юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями (далее - отдельные юридические лица), с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и(или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

При казначейском сопровождении целевых средств операции по зачислению и списанию целевых средств осуществляются на казначейском счете для осуществления и отражения операций с денежными средствами отдельных юридических лиц, открытом финансовому органу Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими отдельным юридическим лицам, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга, в порядке, установленном финансовым органом Санкт-Петербурга.

Статья 10

Главные распорядители бюджетных средств, в ведомственной структуре расходов бюджета которых утверждены расходы, указанные в пункте 1.23 статьи 9 настоящего Закона Санкт-Петербурга, в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга доводят до главных распорядителей бюджетных средств распределение бюджетных ассигнований по установленным в указанном пункте целевым направлениям и представляют соответствующее распределение в финансовый орган Санкт-Петербурга.

Статья 11

1. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга:

на 1 января 2022 года в сумме 215 671 102,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт-Петербурга - 0,0 руб.;

на 1 января 2023 года в сумме 267 704 317,0 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт-Петербурга - 0,0 руб.;

на 1 января 2024 года в сумме 307 595 582,5 тыс. руб., в том числе по государственным гарантиям Санкт-Петербурга - 0,0 руб.

2. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

Финансовый орган Санкт-Петербурга осуществляет исполнение Программы государственных внутренних заимствований Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов исходя из складывающейся конъюнктуры финансовых рынков с целью своевременного и полного выполнения финансовых обязательств перед получателями средств бюджета Санкт-Петербурга в течение всего финансового года, независимо от наличия остатков средств на счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга, в том числе размещенных на банковских депозитах, по договорам репо, а также по другим операциям по управлению остатками средств на счете бюджета в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 12

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из бюджета Санкт-Петербурга для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов.

2. Бюджетные кредиты для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предоставляются на срок до 25 ноября 2021 года включительно.

3. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам осуществляется в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета Санкт-Петербурга на указанные цели.

4. Утвердить Программу предоставления бюджетных кредитов из бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.

Статья 13

Установить возможность урегулирования в 2021 году денежных обязательств акционерного общества "Юго-Западная ТЭЦ" (далее - АО "Юго-Западная ТЭЦ") перед Санкт-Петербургом по выпускам неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций АО "Юго-Западная ТЭЦ" серии 01 (зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам 27.06.2013, государственный регистрационный номер 4-01-03477-D, с изменениями, зарегистрированными Банком России от 29.06.2017) и серии 02 (зарегистрирован Банком России 12.09.2013, государственный регистрационный номер 4-02-03477-D, с изменениями, зарегистрированными Банком России от 29.06.2017), выкупленным финансовым органом Санкт-Петербурга в рамках мероприятий долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Проектирование и строительство Юго-Западной теплоэлектроцентрали по адресу: Кировский район, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 1", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2009 № 456 (далее - выпуски облигаций), путем изменения условий исполнения денежных обязательств (погашения задолженности по нему), связанных с изменением сроков исполнения денежных обязательств в объеме 2 686 000,0 тыс. рублей и ставки купонного дохода по реструктуризируемой части обязательств по выпускам облигаций с 10,0% до 6,5% годовых.

Условиями реструктуризации денежных обязательств АО "Юго-Западная ТЭЦ" являются:

предоставление рассрочки исполнения денежных обязательств по 31 декабря 2026 года включительно;

исполнение денежных обязательств осуществляется по графику с возможностью их досрочного погашения;

наличие источников исполнения денежных обязательств.

Плата за реструктуризацию денежных обязательств не устанавливается.

Реструктуризация денежных обязательств перед Санкт-Петербургом осуществляется в соответствии с правилами, установленными Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 14

Определить Перечень источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.

Статья 15

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга:

на 2021 год - в сумме 6 916 241,2 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 7 164 358,8 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 7 440 690,7 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, в том числе заменяемых дополнительными нормативами отчислений от налогового источника доходов, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.

Статья 16

1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов:

на 2021 год - в сумме 638 155,0 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 20 000,0 тыс. руб.

2. Распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется Правительством Санкт-Петербурга в соответствии с утверждаемой им методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Статья 17

1. Утвердить объем субсидий местным бюджетам:

на 2021 год - в сумме 489 483,7 тыс. руб.

2. Субсидии местным бюджетам предоставляются:

2.1. На организацию работ по благоустройству территории муниципального образования:

на обеспечение ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

на размещение спортивных, детских площадок, а также ремонт расположенных на них элементов благоустройства на внутриквартальных территориях, размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с Адресной инвестиционной программой, утвержденной настоящим Законом Санкт-Петербурга);

на размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

на размещение и ремонт ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; на размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях.

2.2. На осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования в части создания (размещения), переустройства, восстановления и ремонта объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения.

3. Утвердить Распределение субсидий бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2021 год согласно приложению 11.

Статья 18

1. Утвердить общий объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:

на 2021 год - в сумме 2 523 233,3 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 2 532 661,2 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 2 633 970,1 тыс. руб.,

в том числе:

1.1. Объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге:

на 2021 год - в сумме 1 907 764,1 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 1 892 574,4 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 1 968 282,7 тыс. руб.

1.2. Объем субвенций местным бюджетам на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях:

на 2021 год - в сумме 865,8 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 899,1 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 932,4 тыс. руб.

1.3. Объем субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:

на 2021 год - в сумме 614 603,4 тыс. руб.;

на 2022 год - в сумме 639 187,7 тыс. руб.;

на 2023 год - в сумме 664 755,0 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 12.

3. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13.

4. Утвердить Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверждаемыми администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14.

Статья 19

1. Утвердить в составе бюджета Санкт-Петербурга Адресную инвестиционную программу на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15.

2. Правительство Санкт-Петербурга вправе перераспределять объемы расходов, предусмотренные на реализацию Адресной инвестиционной программы, между объектами Адресной инвестиционной программы и главными распорядителями бюджетных средств (без изменения объема бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга).

Статья 20

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга:

в 2021 году - в сумме 45 670 964,7 тыс. руб.;

в 2022 году - в сумме 39 935 907,6 тыс. руб.;

в 2023 году - в сумме 35 271 020,1 тыс. руб.

2. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Санкт-Петербурга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16.

Статья 21

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17.

Статья 22

1. Правительство Санкт-Петербурга в ходе исполнения бюджета Санкт-Петербурга определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга и межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Санкт-Петербурга из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.

2. Размер субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, предоставляемых в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации конкретным получателям, указанным в наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением товаров, определенных в пункте 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

3. Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78 и пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего государственного финансового контроля в порядке, определяемом Правительством Санкт-Петербурга.

Статья 23

Правительство Санкт-Петербурга устанавливает случаи и порядок осуществления финансовым органом Санкт-Петербурга в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов казначейского сопровождения целевых средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам.

Статья 24

Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работников государственных учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:

с 1 января 2021 года - в сумме 12 481 руб.;

с 1 января 2022 года - в сумме 12 980 руб.;

с 1 января 2023 года - в сумме 13 499 руб.

Статья 25

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Санкт-Петербурге, применяемую для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", на 2021 год в размере 10 280,3 руб.

Статья 26

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга:

в 2021 году - в сумме 20 391 088,6 тыс. руб.;

в 2022 году - в сумме 4 000 000,0 тыс. руб.;

в 2023 году - в сумме 4 000 000,0 тыс. руб.

2. Порядок и направления использования средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга определяются Правительством Санкт-Петербурга.

3. Финансовый орган Санкт-Петербурга является главным распорядителем средств резервного фонда Правительства Санкт-Петербурга в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в приложении 2 к настоящему Закону Санкт-Петербурга.

Статья 27

Средства населения и арендаторов нежилых помещений, поступающие в счет урегулированной задолженности государственных казенных и бюджетных учреждений Санкт-Петербурга, государственных унитарных ремонтно-эксплуатационных предприятий Санкт-Петербурга перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, подлежат зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.

Статья 28

Установить, что предоставление льгот по арендной плате за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург, осуществляется:

в 2021 году - в объеме не более 2 451 921,6 тыс. руб.;

в 2022 году - в объеме не более 2 549 998,5 тыс. руб.;

в 2023 году - в объеме не более 2 651 998,4 тыс. руб.

Статья 29

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования, за исключением приложения 7, вступающего в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







