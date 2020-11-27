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27.11.2020 03:55
Рубрика: Общество

Один из частых способов приготовления пищи оказался опасным для легких

Текст: Тимур Алимов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использование дров или щепы для приготовления пищи существенно увеличивает риск повреждения легких и органов дыхания. Ежегодно от возникших вследствие этого заболеваний умирают около четырех миллионов человек в мире. Такие данные на ежегодном собрании Радиологического общества Северной Америки озвучили ученые из Университета Айовы и Калифорнийского университета в Сан-Диего по результатам проведенного исследования. Его описание приводит издание Science Daily.

Фото: iStock
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При сжигании древесной биомассы выделяются опасные концентрации загрязняющих веществ и бактериальные токсины, вдыхаемые человеком. Группа под руководством доктора Эрика А. Хоффмана изучила степень загрязнения воздуха в домах 23 жителей индийского города Танджавур. Часть из них готовила пищу на сжиженном газе, другие - на дровах. Далее исследователи измерили функцию легких людей с помощью спирометрии и компьютерной томографии.

- Анализ показал, что те, кто готовил на древесной биомассе, подвергались более высоким концентрациям загрязняющих веществ и бактериальных эндотоксинов по сравнению с потребителями сжиженного газа. У них также был значительно более высокий уровень скопления воздуха в легких - состояние, при котором нарушается получение кислорода и вывод углекислого газа, - заявили ученые.

У нескольких человек была обнаружена аномальная механика тканей, что может вызываться курением или генетической предрасположенностью.

По словам авторов работы, для полного понимания возникновения заболеваний необходимы дополнительные исследования. Но уже имеющиеся результаты свидетельствуют о необходимости снижать воздействие дыма в бытовых условиях. Легкое может быть повреждено даже при отсутствии явных симптомов, из-за чего болезнь останется незамеченной длительное время. Тем, кто не может отказаться от приготовления пищи на дровах, необходимо регулярно проходить обследование функции легких, отметили исследователи.

Общество Наука Медицина и здоровое питание

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