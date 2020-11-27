США продолжат финансировать совместные с ЕС программы на Украине

Государственный департамент США сообщил о готовности Вашингтона продолжить оказывать финансовую поддержку совместных со странами ЕС программ по оказанию содействия Украине. Как уточняет RT, эта "помощь" нацелена на передачу украинским властям опыта в области "переходных мер и интеграции с ЕС".

В документе внешнеполитического американского ведомства отмечается, что партнерами США в этом проекте являются страны Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия и Словения, Хорватия, Чехия и Эстония. В описании гранта отмечается, что ключевыми направлениями этих проектов являются "работа по обеспечению энергетической и кибербезопасности Украины, по противодействию последствиям пандемии коронавируса, а также по предоставлению доступа стране на западные рынки".

"Предполагается, что типовым мероприятием по оказанию помощи будет организация совместного проекта на Украине с одним из партнеров-доноров из числа развивающихся стран. Доля расходов, покрываемая США, не может превышать 50%. Никакой единый взнос США не может превышать $100 тыс.", - цитирует документ RT, уточняя, что Вашингтон установил "потолок" на эти расходы, которые не должны превысить 800 тысяч долларов.