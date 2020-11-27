Только пятая часть компаний собирается повышать зарплаты сотрудников

Больше трети работающих россиян надеются на увеличение зарплаты с Нового года. Однако в реальности индексировать оклады или повышать их собирается только 21% компаний. Такие результаты показал опрос сервиса по трудоустройству SuperJob.

Больше половины - 51% - работодателей заявили, что пересматривать размер вознаграждения персонала не планируют вообще. Представители еще 28% опрошенных организаций сообщили, что их руководители окончательного решения по этому вопросу пока не приняли. В 21% компаний и предприятий повышать зарплаты будут, но эта мера поощрения коснется только части сотрудников. Дополнительные рубли будут распределены между штатными единицами исходя или из итогов работы за предыдущий год, или планов развития на следующий.

"В прошлом году повышать зарплаты планировали 32% российских компаний, - напомнила руководитель исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова. - При этом в опросе 2020 года 38% компаний заявили, что уже повышали зарплату в течение года. Бизнес ищет новые точки роста в сложившихся рыночных условиях".

На повышение зарплат надеются 36% респондентов. Причем причины для оптимизма у них диаметрально противоположные: у одних индексация происходит каждый год, они к ней привыкли и считают, что иначе быть не может. В других организациях оклады застыли на месте много лет назад, но люди продолжают надеяться и верить, по каким-то причинам полагая, что именно 2021 год станет для них счастливым. Чаще всего роста доходов ждут работники в возрасте до 24 лет - 47% опрошенных молодых специалистов ответили так.

За предыдущие полгода стали платить больше своим сотрудникам 16% организаций, еще 22% пересмотрели платежные ведомости в начале года. В большинстве своем это производственные или строительные предприятия, медицинские организации, компании сферы IT или телекома. Кроме них, прибавка досталась и бюджетникам.