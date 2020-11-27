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Рубрика: В мире

Трамп назвал условие, при котором он покинет пост главы государства

Текст: Юрий Чернов

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором его место в Белом доме сможет занять кандидат в президенты от демократов Джо Байден. Об этом Трамп написал в Twitter, его сообщение было помечено администрацией сервиса как "спорное". Действующий глава администрации Белого дома заявил, что покинет свой пост, только если Байден сможет доказать, что отданные за него на прошедших выборах голоса легитимны.

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"Байден может войти в Белый дом в качестве президента только в том случае, если он сможет доказать, что его нелепые "80 миллионов голосов" не были получены обманным путем или незаконно. Когда вы видите, что произошло в Детройте, Атланте, Филадельфии и Милуоки, массовые подтасовки избирателей, перед ним встает большая неразрешимая проблема!", - написал Дональд Трамп.

Немногим ранее в том же Twitter Трамп вновь заявил о том, что результаты выборов были сфальсифицированы и выразил надежду на справедливость. "Нет, выборы 2020 года были сплошным мошенничеством, мы выиграли с большим отрывом (и, надеюсь, сможем отменить этот мошеннический результат)...", - говорится в сообщении.

При этом, выступая накануне на традиционном брифинге, Трамп подчеркнул, что если коллегия выборщиков отдаст победу Джо Байдену, то он покинет свой пост. "Однако такое голосование выборщиков будет их большой ошибкой", - заключил действующий глава Белого дома.

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