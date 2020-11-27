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27.11.2020 17:43
Рубрика: Культура

Третьяковская галерея перенесет выставку Александра Иванова в онлайн

Текст: Инга Бугулова

Выставку работ Александра Иванова, автора знаменитого "Явления Христа народу", Третьяковка откроет онлайн. Об этом сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По ее словам, экспозиция будет смонтирована во дни, на которые было намечено ее "реальное" открытие в галерее.

"Постараемся сделать все возможное для того, чтобы к Новому году сделать онлайн-версию этой выставки и пустить ее в онлайн-пространство, сделав доступной многим", - рассказала Зельфира Трегулова в эфире телеканала "Россия 24".

Гостям онлайн-экспозиции представят библейские эскизы Александра Иванова, а также акварельные эскизы росписи храма, которые так и не были реализованы художником.

Культура Арт Живопись

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