Третьяковская галерея перенесет выставку Александра Иванова в онлайн

Выставку работ Александра Иванова, автора знаменитого "Явления Христа народу", Третьяковка откроет онлайн. Об этом сообщила директор галереи Зельфира Трегулова.

По ее словам, экспозиция будет смонтирована во дни, на которые было намечено ее "реальное" открытие в галерее.

"Постараемся сделать все возможное для того, чтобы к Новому году сделать онлайн-версию этой выставки и пустить ее в онлайн-пространство, сделав доступной многим", - рассказала Зельфира Трегулова в эфире телеканала "Россия 24".

Гостям онлайн-экспозиции представят библейские эскизы Александра Иванова, а также акварельные эскизы росписи храма, которые так и не были реализованы художником.