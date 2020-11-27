Турецкую самоходку Т-155 Firtina сняли на видео в Ливии

Противники фельдмаршала Хафтара показали дальнобойную турецкую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Т-155 Firtina. Первая информация о переброске в Ливию морским транспортом таких боевых машин появилась еще в начале текущего года.

I can not confirm the date of this footage, but if this T-155 Fırtına is near #Sirte, it will be the first victim if the battles began https://t.co/supEaF9HEG — Mohamed Mansour 🇪🇬 (@Mansourtalk) November 25, 2020

Затем в июле были обнародованы спутниковые фотографии находящейся под контролем турецких войск расположенной в 100 км к юго-западу от Триполи авиабазы "Эль-Ватыя". На ее территории как раз и была замечена такая САУ.

Военные эксперты появление такого оружия сочли плохой новостью для формирований Ливийской национальной армии. Дело в том, что данные самоходки обладают достаточно высокими тактико-техническими характеристиками. Например, они способны поражать противника, находящегося на расстоянии до 40000 метров, при этом скорострельность достигает 6 выстрелов в минуту.

Для точного наведения могут использоваться различные беспилотные летательные аппараты, в том числе известные Bayraktar TB2.

Считается, что своеобразным ответом на появление Т-155 стала поставка в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов самодвижущихся пушек-гаубиц G-5.

Firtina и БПЛА - не единственное оружие, отправленное Турцией в эту горячую точку. Здесь воевали бронемашины Kirpi, БМП ACV-15, реактивные системы залпового огня T-122 Sakarya, а также комплексы противовоздушной обороны Korkut.