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27.11.2020,  
15:46
Текст:  Алексей Брусилов

Турецкую самоходку Т-155 Firtina сняли на видео в Ливии

Противники фельдмаршала Хафтара показали дальнобойную турецкую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Т-155 Firtina. Первая информация о переброске в Ливию морским транспортом таких боевых машин появилась еще в начале текущего года.

Затем в июле были обнародованы спутниковые фотографии находящейся под контролем турецких войск расположенной в 100 км к юго-западу от Триполи авиабазы "Эль-Ватыя". На ее территории как раз и была замечена такая САУ.

Фото: Fana Television / youtube.com
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Военные эксперты появление такого оружия сочли плохой новостью для формирований Ливийской национальной армии. Дело в том, что данные самоходки обладают достаточно высокими тактико-техническими характеристиками. Например, они способны поражать противника, находящегося на расстоянии до 40000 метров, при этом скорострельность достигает 6 выстрелов в минуту.

Для точного наведения могут использоваться различные беспилотные летательные аппараты, в том числе известные Bayraktar TB2.

Считается, что своеобразным ответом на появление Т-155 стала поставка в Ливию из Объединенных Арабских Эмиратов самодвижущихся пушек-гаубиц G-5.

Firtina и БПЛА - не единственное оружие, отправленное Турцией в эту горячую точку. Здесь воевали бронемашины Kirpi, БМП ACV-15, реактивные системы залпового огня T-122 Sakarya, а также комплексы противовоздушной обороны Korkut.

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