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Умерла соавтор сценария "Суспирии", актриса Дария Николоди

Мировое кино
    27.11.2020, 11:53
Текст:   Олег Усков

Почитаемая поклонниками джиалло итальянская актриса и сценарист Дария Николоди скончалась на семидесятом году жизни в Риме 26 ноября. Причина смерти не разглашается.

Дария Николоди родилась в 1950 году во Флоренции. Она прославилась партнерством со столпом итальянского жанрового кино Дарио Ардженто, у которого снялась в лентах "Кроваво-красное", "Инферно", "Дрожь", "Феномен", "Ужас в опере", "Мать слез", и выступила соавтором сценария легендарнейшей "Суспирии". От Дарио родила Азию Ардженто, ныне - известную актрису.

Также Николоди работала с Микеле Соави ("Секта") и Луиджи Коцци ("Ужас Пананини").

В 2000 году Дариа сыграла в полнометражном режиссерском дебюте своей дочери Азии "Пурпурная дива".

Дочь написала матери проникновенный некролог.

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