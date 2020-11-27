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Умерла создательница "Лицензии на убийство" Дороти Петри

Новости
    27.11.2020, 12:25
Текст:   Олег Усков

Американская продюсер, лауреат премии "Эмми" ("телевизионного "Оскара") Дороти Петри скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе 24 ноября.

Почтенной леди было 95 лет. Смерть наступила по естественным причинам.

Многочисленная семья продюсера печальное известие подтвердила, передает Deadline.

Дороти начинала карьеру в Нью-Йорке, пробуя себя в качестве актрисы, но вскоре вышла замуж за канадского режиссера Дэниела Петри, которому родила четырех детей - и творческую деятельность пришлось приостанавливать.

Брак этот продолжался с 1957 до 2004 года, до смерти режиссера.

В качестве продюсера Дороти начала трудиться в середине 70-х - "Незамужние девушки", "Поезд сирот" (в основу сценария которого легла собственная новелла), "Ангельская пыль", "Лицензия на убийство" с Дензелом Вашингтоном, "Призрачный свет", "Тысяча героев" с Чарлтоном Честоном, "Раскаты грома" с Джуди Дэвис.

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