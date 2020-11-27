Умерла создательница "Лицензии на убийство" Дороти Петри

Американская продюсер, лауреат премии "Эмми" ("телевизионного "Оскара") Дороти Петри скончалась в своем доме в Лос-Анджелесе 24 ноября.
Почтенной леди было 95 лет. Смерть наступила по естественным причинам.
Многочисленная семья продюсера печальное известие подтвердила, передает Deadline.
Dorothea G. Petrie, a founding member of the @producersguild has died - https://t.co/4lgP8I3zhv #ProducersGuild#ProducersGuildofAmerica pic.twitter.com/FSv2cA3gB5— Producers Guild of America (@producersguild) November 26, 2020
Дороти начинала карьеру в Нью-Йорке, пробуя себя в качестве актрисы, но вскоре вышла замуж за канадского режиссера Дэниела Петри, которому родила четырех детей - и творческую деятельность пришлось приостанавливать.
Брак этот продолжался с 1957 до 2004 года, до смерти режиссера.
В качестве продюсера Дороти начала трудиться в середине 70-х - "Незамужние девушки", "Поезд сирот" (в основу сценария которого легла собственная новелла), "Ангельская пыль", "Лицензия на убийство" с Дензелом Вашингтоном, "Призрачный свет", "Тысяча героев" с Чарлтоном Честоном, "Раскаты грома" с Джуди Дэвис.