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Дензел Вашингтон возглавил топ-25 величайших актеров XXI века

Мировое кино
    26.11.2020, 11:11
Текст:   Мария Шепталова
Кинокритики газеты The New York Times Манола Даргис и Энтони Скотт составили рейтинг величайших актеров XXI века. Журналисты признают, что их список, возможно, получился субъективным и даже скандальным "из-за ряда ограничений".
Фото: EPA/JENS KALAENE Фото: EPA/JENS KALAENE
Фото: EPA/JENS KALAENE

Топ возглавил американский актер, "титан экрана" Дензел Вашингтон. По мнению экспертов, этот актер - настоящий мастер с серьезной сценической подготовкой старой школы и сияющей харизмой кинозвезды. "Ему под силу Шекспир и Август Уилсон, роли злодеев и героических людей. А еще он блестяще играет обычных парней", - объясняет Скотт. Даргис же добавила, что многолетняя и успешная карьера Вашингтона - "упрек расистской индустрии, в которой он работает".

Фото: kinopoisk.ru
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Второе место занял обладатель трех "Оскаров", британско-ирландский актер Дэниэл Дэй-Льюис, чья "аура величия", по их словам, "выросла до почти мистических размеров".

"Бронза" - у французской актрисы Изабель Юппер, которая успешно снимается вот уже 45 лет у лучших кинорежиссеров.

Четвертое место кинокритики отдали канадскому актеру Киану Ривзу, следом за ним идет трудолюбивая Николь Кидман.

Также в список вошли корейские актеры Сон Кан Хо ("Паразиты") и Ким Мин Хи ("Служанка") и китаянка Чжао Тао ("Пепел - самый чистый белый"). Европейцев представляют итальянский актер Тони Сервилло ("Великая красота"), легенда французского кино Катрин Денев, и британская актриса и чемпионка по актерским перевоплощениям Тильда Суитон.

На звание величайших актеров также претендуют Хоакин Феникс, Джулиана Мур, Махершала Али, Соня Брага и Гаэль Гарсиа Берналь.

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