В ближайшее время начнется тестирование вакцины "Эпиваккорона" на подростках

Вакцины "Эпиваккорона" выпущено 25 тысяч доз препарата, которые используются в клинических исследованиях. При этом часть препарата поступит в гражданский оборот 10 декабря, а массовая вакцинация начнется в 2021 году. Об этом сообщил сегодня завотделом зоонозных инфекций и гриппа ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александр Рыжиков.

"В 2021 году вакцина поступит практически во все регионы России. Ближайшие даты поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнется в 2021 году", - сказал он на онлайн-брифинге, организованном при поддержке портала стопкоронавирус.рф.

В настоящее время проводится третья пострегистрационная фаза клинических исследований с участием трех тысяч взрослых добровольцах, началось также тестирование и в группе старше 60 лет. "В ближайшее время планируется также начать испытания вакцины с участием подростков 14-17 лет. Массовая вакцинации детей будет возможна только после их окончания", - отметил эксперт.

Он также ответил на вопрос, можно ли будет применять вакцину "Эпиваккорона" у беременных. Это также требует дополнительных исследований - пока эксперименты влияния препарата на фертильность (функцию деторождения) проверяются "Вектором" на животных.