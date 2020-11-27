В ближайшее время начнется тестирование вакцины "Эпиваккорона" на подростках

"В 2021 году вакцина поступит практически во все регионы России. Ближайшие даты поступления вакцины в гражданский оборот - 10 декабря. В дальнейшем массовая вакцинация начнется в 2021 году", - сказал он на онлайн-брифинге, организованном при поддержке портала стопкоронавирус.рф.
В настоящее время проводится третья пострегистрационная фаза клинических исследований с участием трех тысяч взрослых добровольцах, началось также тестирование и в группе старше 60 лет. "В ближайшее время планируется также начать испытания вакцины с участием подростков 14-17 лет. Массовая вакцинации детей будет возможна только после их окончания", - отметил эксперт.
Он также ответил на вопрос, можно ли будет применять вакцину "Эпиваккорона" у беременных. Это также требует дополнительных исследований - пока эксперименты влияния препарата на фертильность (функцию деторождения) проверяются "Вектором" на животных.