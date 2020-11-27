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В честь Антона Ельчина назвали корабль в "Стартреке"

Мировое кино
    27.11.2020, 13:21
Текст:   Олег Усков

Создатели научно-фантастического телешоу Star Trek: Discovery - одного из новых сериалов старейшей жанровой франшизы, отдали трогательную дань памяти актеру Антону Ельчину, трагически погибшему летом 2016 года в Калифорнии.

Фото: REUTERS/ Mario Anzuoni
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Родившийся в 1989 году в Санкт-Петербурге Антон, помимо прочего, сыграл Павла Чехова в полнометражных "Стартреках" 2009 и 2013 годов.

Теперь имя актера увековечено на старшипе вселенной "Звездного пути" - корабль носит название USSYelchin, передает ресурс ScreenRant (внимание! текст ресурса содержит обстоятельные спойлеры событий шоу!).

Отмечено: действие сериала канала CBS разворачивается в XXXII веке, что позволяет создателям смело манипулировать наследием всей франшизы.

Дань памяти Антону принесена в седьмой серии третьего сезона Star Trek: Discovery.

Ранее в Лос-Анджелесе Ельчину установили памятник.

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