27 ноября в финской Руке трехдневным мини-туром начинается Кубок мира-2020/2021 по лыжным гонкам, а в субботу в рамках кубковых стартов пройдут индивидуальные гонки на биатлонном стадионе в Контиолахти.

Хотя до последнего момента под вопросом был состав участников, которые уже прибыли на место проведения соревнований. В некоторых сборных, в том числе в российской команде, был обнаружен коронавирус.

В соответствии с антиковидным протоколом у лыжников на карантин посадили сборную Норвегии. Но тревога была ложной. Вчера контрольный тест показал, что тренер Эйрик Мюр Носсум полностью здоров.

Положительные тесты сдали и в нашей биатлонной сборной. Это были Антон Бабиков, врачи Роман Лейфер и Евгений Шутов, а также массажист Валерий Лашин. Вся команда была изолирована в отеле в Контиолахти и не покидала своих номеров. Питание доставлялось каждому индивидуально в пищевых контейнерах.

Медицинская комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) передала все документы, полученные от российской стороны, медицинским властям Финляндии, за которыми остается последнее слово по допуску. К счастью, россияне отделались минимальными потерями. С основной части команды сняли все ограничения. Принять участие в первых гонках не смогут только чемпион мира 2017 года в мужской эстафете Антон Бабиков и бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке Евгений Гараничев. Возможно, это коснется и второго этапа Кубка мира, который состоится здесь же, в Контиолахте 3-6 декабря.

- Бабиков пропустит старт Кубка мира из-за положительного результата теста на коронавирус 24 ноября. Изоляция Антона продлится как минимум до 1 декабря включительно, - говорится в сообщении на сайте СБР. - Несмотря на то, что тест Гараничева был отрицательным, Евгений будет отстранен до 5 декабря, поскольку делил один номер с Бабиковым.

Кроме того, сегодня и завтра сборная России должна сдать еще одни плановые тесты на COVID-19.

Особое внимание медицинской комиссии IBU также было обращено на представителей сборных Латвии, Молдавии, Румынии и Франции. Причем у французов была нестандартная ситуация. Их не поместили на карантин, несмотря на один положительный тест. Оказалось, что наличие вируса определилось у биатлониста, который переболел месяц назад. Директор команды сослался на исследования, в которых говорится, что заболевший перестает быть опасным для окружающих через две недели после того, как у него прошли все симптомы. Доводы приняли. А вот Бабикову пересдать тест не разрешили.

Где будем смотреть

27 ноября, пятница, Матч ТВ

14.25 * Лыжный спорт. Спринт.

28 ноября, суббота, Матч ТВ

11.35, 14.40 Лыжный спорт. Гонка с раздельным стартом. Женщины. Мужчины

12.55, 16.15 Биатлон. Индивидуальная гонка. Мужчины. Женщины.

29 ноября, воскресенье, Матч ТВ

12.10, 15.40 Биатлон. Спринт. Мужчины. Женщины.

13.50, 14.45 Лыжный спорт. Гонка преследования. Женщины. Мужчины

* все трансляции - прямые