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27.11.2020 14:19
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о реформе похоронного дела

Текст: Татьяна Замахина
За раскрытие данных о смерти граждан может быть установлена ответственность. Кроме того, предлагается создать реестры мест на кладбищах и компаний, работающих в похоронной сфере. Законопроект о реформе в похоронной сфере внес в Госдуму депутат нижней палаты от "Единой России" Антон Жарков.
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Автор предлагает ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб. Одно из них - такие компании должны будут заключать с властями регионов или муниципалитетами соглашения на ведение деятельности в указанной сфере.

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При этом заказы на организацию похорон должны приниматься исключительно через пункты их приема или диспетчерские центры, гласит документ. Регионы смогут установить требования к организации похорон, оказанию ритуальных услуг и их качеству, а также определить порядок установки намогильных сооружений. А если речь идет о муниципальных кладбищах, то правила определяют власти соответствующего уровня.

За нарушение требований к приему заказов на организации похорон, а также за незаконные действия по получению и распространению информации о смерти граждан предлагается установить наказание - какое именно, будет определено поправками в КоАП.

Законопроект также устанавливает требования к предоставлению мест для захоронений, порядок их учета. Для этого власти должны вести реестр мест на кладбищах.

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Кроме того, появится реестр специальных служб, с которыми в том или ином регионе заключены соглашения о деятельности по организации похорон.

Принятие закона приведет к порядку в сфере похоронного дела и устранит пробелы правового регулирования, которыми пользовались недобросовестные юридические и физические лица, заявил Антон Жарков в пояснительной записке.

Власть Право Законодательная власть Госдума Партии "Единая Россия"

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