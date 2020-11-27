В Госдуму внесен проект о реформе похоронного дела

Автор предлагает ввести единые федеральные требования к деятельности похоронных служб. Одно из них - такие компании должны будут заключать с властями регионов или муниципалитетами соглашения на ведение деятельности в указанной сфере.

При этом заказы на организацию похорон должны приниматься исключительно через пункты их приема или диспетчерские центры, гласит документ. Регионы смогут установить требования к организации похорон, оказанию ритуальных услуг и их качеству, а также определить порядок установки намогильных сооружений. А если речь идет о муниципальных кладбищах, то правила определяют власти соответствующего уровня.

За нарушение требований к приему заказов на организации похорон, а также за незаконные действия по получению и распространению информации о смерти граждан предлагается установить наказание - какое именно, будет определено поправками в КоАП.

Законопроект также устанавливает требования к предоставлению мест для захоронений, порядок их учета. Для этого власти должны вести реестр мест на кладбищах.

Кроме того, появится реестр специальных служб, с которыми в том или ином регионе заключены соглашения о деятельности по организации похорон.

Принятие закона приведет к порядку в сфере похоронного дела и устранит пробелы правового регулирования, которыми пользовались недобросовестные юридические и физические лица, заявил Антон Жарков в пояснительной записке.