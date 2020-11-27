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27.11.2020 19:51
Рубрика: Экономика

В Госдуму внесен проект общебанковского реестра подозрительных клиентов

Текст: Игорь Зубков
Все юрлица и индивидуальные предприниматели будут отнесены Банком России к трем группам риска вовлеченности в сомнительные операции: высокого, среднего, низкого. Банки будут работать с ними по принципу светофора: клиенты высокого риска (красная зона) получат отказ в проведении любых операций и открытии счета, клиенты среднего риска (желтая зона) могут столкнуться с отказом при наличии подозрений в отмывании денежных средств, а клиентам из зеленой зоны будет обеспечен режим наибольшего благоприятствования с точки зрения антиотмывочного контроля.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Законопроект об этом, разработанный при участии Банка России, внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем думского Комитета по финансовому рынку и руководителем Совета Ассоциации банков России Анатолием Аксаковым.

Согласно документу, лицам с зеленым уровнем риска банки смогут отказать лишь в случае проведения ими операций по переводам денег в пользу физлиц или на счета в иностранных банках, снятии наличных, а также перечислении денег юрлицам и ИП, которые отнесены к желтому уровню риска.

Банки будут обязаны сообщить клиенту об отнесении его к той или иной группе риска. Критерии отнесения клиентов к желтой и красной зонам будет устанавливать Банк России совместно с Росфинмониторингом. ЦБ при этом будет использовать данные о транзакциях, сообщения банков об отказах в проведении операций по основаниям ПОД/ФТ и, возможно, другие данные.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
ЦБ распределит всех юрлиц по уровню риска участия в отмывании денег

"В Банке России накоплен большой опыт в выявлении и квалификации подозрительных операций на разных звеньях платежных цепочек, при этом используемый инструментарий позволяет осуществлять мониторинг всего банковского сектора, - отмечается в сообщении Ассоциации банков России. - Сегодня с использованием современных технологий обработки больших массивов информации и с учетом наличия в банках современных IT-систем регулятор может оперативно информировать кредитные организации о комплаенс-рисках в операциях клиентов".

Клиенты смогут попытаться обжаловать решение ЦБ о занесении их в желтую или красную зоны в специальной межведомственной комиссии при ЦБ. Также и банк, не согласный с оценкой риска его клиента Банком России, вправе обратиться к регулятору с просьбой пересмотреть эту оценку.

Новая система контроля получит название "Платформа ЗСК" ("Знай своего клиента" - основное требование к банкам со стороны антиотмывочного законодательства). Через нее банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.

Экономика Финансы Банки Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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