В Японии отменили новогодние мероприятия с участием императорской семьи

Император Японии Нарухито в январе 2021 года не появится перед публикой на балконе своего дворца, сообщает телерадиокомпания NHK. Традиционные новогодние мероприятия с участием семьи монарха отменили на фоне распространения в стране коронавируса.

Ежегодно 2 января в центре Токио перед императорским дворцом собираются десятки тысяч простых граждан. Люди размахивают национальными флагами и приветствуют своего императора криками "банзай". Так, в январе 2020 года к резиденции монарха пришли более 68 тысяч подданных.

Напомним, что в последние дни в Японии существенно осложнилась эпидемиологическая ситуация. На территории островного государства наблюдается рост числа выявленных случаев COVID-19. Так, 26 ноября в стране зафиксировали более 2,5 тысячи человек с положительными пробами на коронавирус.

Наиболее сложная обстановка с распространением COVID-19 наблюдается в Токио. По последним данным, 27 ноября в мегаполисе специалисты выявили 570 случаев. Администрация города рекомендует владельцам заведений общественного питания сократить часы работы. Не исключено, что впоследствии власти города рассмотрят введение других мер ограничительного характера.