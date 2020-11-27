В Индии будут производить более 100 млн доз вакцины "Спутник V" в год

Достигнуто соглашение по производству в Индии более 100 млн доз в год вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили сегодня в РФПИ. Выпускать вакцину будет компания Hetero, один из ведущих индийских производителей фармпрепаратов через дочернее подразделение Hetero Biopharma.

"Стороны намерены запустить производство вакцины в начале 2021 года", - говорится в сообщении РФПИ.

24 ноября НИЦ имени Гамалеи и РФПИ объявили о позитивных результатах второго промежуточного анализа данных третьей, пострегистрационной стадии клинических исследований - были получены данные, подтвердившие высокую эффективность препарата.

"Оценка эффективности осуществлялась среди 18 794 добровольцев на 28 день после получения первой инъекции (7-й день после получения второй инъекции) вакцины или плацебо по достижении второй контрольной точки в соответствии с Протоколом клинического исследования. По итогам анализа эффективность "Спутник V" составила 91,4%", - сообщили разработчики вакцины.

Как уже сообщалось ранее, уникальность гамалеевской вакцины состоит в использовании двух различных векторов на основе аденовируса человека, что позволяет обеспечить более сильный и долгосрочный иммунный ответ по сравнению с вакцинами, использующими один вектор для двух инъекций. "Так, предварительные данные по добровольцам на 42-й день после первой инъекции (эквивалентен 21 дню после второй инъекции), когда добровольцами уже сформирован устойчивый иммунный ответ, показывают эффективность вакцины выше 95%", - говорится в сообщении.

- Мы рады объявить о соглашении между РФПИ и Hetero, которое открывает возможности для производства безопасной и высокоэффективной вакцины "Спутник V" на территории Индии, - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. - "Спутник V" должен стать важной частью национального портфеля вакцин каждой страны, которая стремится защитить население от коронавируса. Благодаря партнерству с Hetero будут существенно увеличены производственные мощности для выпуска вакцины, что даст возможность обеспечить население Индии эффективным препаратом в период пандемии".

В РФПИ подчеркивают востребованность нового препарата на международном рынке: уже началась третья фаза клинических исследований в Беларуси, ОАЭ, Венесуэле, а также вторая фаза (эффективность и безопасность с участием добровольцев) - в Индии.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах.